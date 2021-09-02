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高中生坐第1排用隔板「上課怎麼看黑板」 網笑：變小型電影院

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女學生坐在教室第1排，但桌上有隔板擋住，讓她直呼要怎麼「看黑板上課」。（翻攝自Dcard）
一名女學生坐在教室第1排，但桌上有隔板擋住，讓她直呼要怎麼「看黑板上課」。（翻攝自Dcard）

多數學校已為學生準備隔板防疫，但有一名高中女學生表示，坐在教室第一排位置使用隔板，「不知道這樣是怎樣才能看到黑板」，引起熱議，並開玩笑說「可以變小型電影院」、「行動電源應該會缺貨」。

一名女子在Dcard發文表示，就讀高中的妹妹昨（1）日開學，她關心妹妹所念的學校有無隔板因應防疫，結果對方貼出一張照片，照片顯示她坐在教室第一排，並位在講桌前，但桌上裝有非透明的隔版，似乎有點無奈地回應家人：「不知道這樣是怎樣才能看到黑板。」引來不少網友討論。

網友大笑表示「這樣感覺追劇都不會被發現，乾脆把上面也遮起來，外套一蓋，全方位無死角防疫，小型電影院無誤。」、「看來該投資賣行動電源了」、「我妹說她學校是透明的欸，會不會太可悲」、「後排同學手機應該玩到翻了」、「隔板有意義嗎」。

一名女網友關心高中妹妹開學第一天的上課狀況，並詢問是否有隔板防疫。（翻攝自Dcard）
一名女網友關心高中妹妹開學第一天的上課狀況，並詢問是否有隔板防疫。（翻攝自Dcard）

不過也有網友以自身經驗回應，表示上課時全程戴口罩，不需用到隔板，「吃飯的時候沒有口罩才要用（隔板）的。」另一派的說法則提到「今天台北市國小開學，不是吃飯時間也用隔板。」讓隔板到底如何使用引起兩派熱烈討論。

教育部國教署8月30日表示，學校若買不到隔板，但用餐期間也可在維持通風良好情況下，以中央流行疫情指揮中心規定，室內每人要間隔1.5公尺以上，就能在「維持社交距離下不用隔板」吃飯。

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