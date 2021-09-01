開學防疫大作戰 北峰國小用餐架隔板不交談
今(1)日開學日，防疫工作不能馬虎，除了家長不能進校園之外，學生全程戴口罩，而中午時間得要脫下口罩吃飯，學校也都準備好一人一個隔板，汐止區北峰國小也訂定用餐禮儀，先洗手、架隔板，以及用餐不交談，小朋友說一開始不習慣，但還是得做好防疫工作。
北峰國小校長林素滿說，今天是9/1日開學日，也是學生到校第一天用餐的日子，每位孩子用餐都有隔板，也依照學務處之前的宣導，吃飯前先洗手、戴口罩乘飯、隔板要架好，用餐不交談，取餐也要有安全距離不交談，由專門人員發送餐點，依照防疫規定注意事項，落實防疫。
從打飯開始，學生們有標準配備，戴好頭套、口罩、手套，幫同學們一個個打菜，而學生排隊取餐，也一樣要保持安全距離，接著回到位子上脫下口罩吃飯，而且要做好用餐不交談，每位學生架起隔板靜靜的吃飯，小朋友說，一開始還真的有點不習慣。
林素滿指出，開學的同時，學校也展開防疫大作戰，最重要的是孩子們開學，家長不進入校園，如果有必要性的，需要到學校就要依照訪客規範，不然就是事先聯繫老師，老師會到校門口跟家長看看有那些事項需要做說明的，一切就是希望校園裡面就只有孩子，一切依照防疫規定，也希望各位家長可以放心，不用擔心。
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