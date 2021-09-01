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學以致用 瑞芳高工研發各式創意防疫隔板

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳高工各科運用實習課程技能，將各科所學落實在防疫隔板的研發，未來學校會推動創意發展結合專題實作，做專利的申請。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工各科運用實習課程技能，將各科所學落實在防疫隔板的研發，未來學校會推動創意發展結合專題實作，做專利的申請。 圖／觀天下有線電視提供

疫情影響全台，瑞芳高工各科運用實習課程技能，將各科所學落實在防疫隔板的研發，資訊、電子兩科學生設計出有環境監控、訊息分享的智慧功能，電腦機械製圖科應用電腦繪圖軟體繪製隔板固定架等等，未來學校會推動創意發展結合專題實作，做專利的申請，是學生務實致用最好的例子和體驗。

暑假結束學校開學了，雖然疫情有趨緩的情況，但是防疫工作不可輕忽，瑞芳高工各科運用實習課程技能DIY設計了防疫隔板，落實學以致用，基於「大手牽小手」落實技職教育向下扎根的基本精神，到瑞芳國中指導學生進行隔板製作，以交流互動提升學生學習的機會與視野。

這次瑞芳高工的學生，因應疫情影響的時事下，與老師創意發想並展現所學的去設計防疫隔板相關物品，有室設科設計方便組裝和攜帶，且可擴增使用的防疫隔板，還有電機科藉由廢棄PVC 管、導線和三片珍珠板為零組件，將材料廢物利用，創造出有設計感、實用性的產品，以及資訊、電子兩科的學生，展現創意結合硬體與軟體，將研發電路安裝於防疫隔板上，使成品變成擁有環境監控、訊息分享的智慧的功能，電腦機械製圖科則是應用電腦繪圖軟體繪製隔板固定架，發揮多元創意，製造出專屬個人的隔板固定架。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，透過這次的疫情，結合學校各科的學生，去做防疫作品的創意發想，這一次的作品裡面有室設科、資訊科、製圖科、電機科和電子科的學生學以致用的實作，學校未來會推動創意發展結合專題實作，做專利的申請，這些都是學生務實致用最好的例子和體驗。

瑞芳高工落實配合新北市政府防疫準則，不僅務實致用將各科所學落實在此次防疫隔板的研發，更於開學前由工研院、總格精密、台北南欣扶輪社、極星國際航電共同捐贈了一台AI 人臉辨識紅外線熱像儀，可同時間量測多人額溫，且不會有舊有設備易受其他熱源影響的缺點，將校園營造學生安全的學習環境。

瑞芳

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