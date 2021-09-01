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北市開學日出席率高 蔡炳坤：顯見家長防疫信心

中央社 / 台北1日電

北市開學日申請防疫照顧假比例較預期低。台北市副市長蔡炳坤今天表示，統計截至下午2時的比例為0.53%，顯見家長們對防疫措施有信心，另校園隔板設置也都沒問題。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，適逢今天是國中、小學開學日，媒體詢問今天防疫照顧假比例0.53%和原先預估15%落差原因為何？高中隔板設置率何時100%達成。

蔡炳坤指出，統計到今天下午2時資料顯示，北市中、小學及幼兒園共有31萬9675名學生，不分請假類別請假人數為3637人、佔1.13%。其中，請防疫假者為1711人、佔0.53%。高中請假者有200多人，國中為253人，國小300多人，幼兒園則有855人、居冠，相較預期人數要少。

蔡炳坤分析，主因近期疫情趨緩，加上校方都做好充分防疫準備，以及教職員大都接種疫苗，顯見家長們是有信心的。

針對校園隔板問題，蔡炳坤說，國中、小學和幼兒園都已達成100%設置，僅建國中學、南華高中因用餐習慣較多元化，會再和校方討論，但用餐防護安全都沒問題，若真有相關需要會再做準備。

北市 幼兒園 防疫照顧假

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