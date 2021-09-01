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淡水新興里長開學送大禮 捐10萬助國小防疫

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區新興里長吳錦泉及里內的米粉寮福德宮就各捐了5萬元，總共10萬元，給里內的新興國小幫助到學校增加防疫設備。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里長吳錦泉及里內的米粉寮福德宮就各捐了5萬元，總共10萬元，給里內的新興國小幫助到學校增加防疫設備。 圖／紅樹林有線電視提供

9月1日全國國高中、國小及幼兒園的開學日，新北市淡水區新興里長吳錦泉及里內的米粉寮福德宮就各捐了5萬元，總共10萬元，給里內的新興國小幫助到學校增加防疫設備。對學校來說，可說是即時雨，幫助非常大。

新興里長吳錦泉表示，現在國小學生都還沒有疫苗可以施打，對於防疫將學童視為自己的小孩一樣，一開始考慮捐防疫物資，不過為了讓學校方便選擇防疫所需的設備，因此就捐了現金10萬元，給新興國小。對此校方對於里長的照顧，也表示感謝。

今天一早在學生都進到學校上課之後，里長吳錦泉就帶著10萬元來到學校捐出現金，讓校方相當感動。

新興國小校長許文勇表示，里長過去就非常熱心關心學校，而且也身兼國小志工，這次捐助防疫資金，對於學校來說可說是即時雨，幫助非常大，未來也會持續將防疫嚴格把關，為學生營造安全的學習環境。

淡水 幼兒園

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