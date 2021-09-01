開學日防疫嚴格 淡水國小用高科技體溫感測器

9月1日是全國國高中，國小及幼兒園的開學日，新北市淡水區淡水國小門口，看到久違的家長人潮與車潮，許多家長也都鬆了一口氣，淡水國小將新舊生分流，使用高科技體溫感測器，還有施打過疫苗的志工為學生進行消毒，用高規格防疫，確保師生的安全。

家長說，為了防疫還幫孩子準備隨身酒精消毒、面罩還有吃飯用的防疫隔板，做好萬全的準備，將小孩送到學校的同時心情也放鬆許多。

淡水國小校長吳惠花表示，開學第一天，學校事前做好防疫準備，除了消毒環境及教職員都必需要打過疫苗至少1劑14天以上，或是快篩證明及PCR證明等，才能進到校裡面辦公，而新生家長還可以在校門口旁拍照區設有趣味背景圖，為孩子拍照留下回憶。

校長吳惠花也呼籲家長，上學前為孩子做自主健康管理，體溫過高就留在家中休息，口罩也要帶滿，期盼為學童打造安全健康的學習環境。

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