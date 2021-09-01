快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超寫實公車照曝「學生多久沒上課」 兩光行徑笑翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
公車示意圖，與本文內容無關。圖／高市交通局提供
公車示意圖，與本文內容無關。圖／高市交通局提供

台灣因本土新冠疫情肆虐，導致學生自5月中旬開始停課，直至今天（1日）高中以下學校開學，不管是大人小孩都鬆口氣。不過也許是太久沒上學，螺絲鬆過頭，竟有學生把「超重要物品」遺留在公車上，讓目睹民眾無奈表示「同學打起精神好嗎」。

從原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享的照片可看到，一個黑色背包安坐在公車後方靠走道的座位上，搭配無人窗景，透露出孤單寂寞又無奈的味道。原PO表示，原以為這個背包是身旁高中生所有，沒想到學生下車卻沒帶上它，最後一個下車的她眼睜睜看著背包坐了17站。

停課太久，有學生急忙下車卻忘了書包，目睹民眾傻眼。 圖／翻攝自爆廢公社二館
停課太久，有學生急忙下車卻忘了書包，目睹民眾傻眼。 圖／翻攝自爆廢公社二館

她推測，背包是公車上第一批學生匆忙下車時遺漏，才會「一直孤零零的在椅子上」，便在下車刷卡時告知司機，結果對方卻無奈笑說「謝謝你，那個人有打電話來說……」她不禁大聲呼籲：「同學打起精神好嗎」。

兩光照片戳到不少網友笑點，紛紛表示「真的很天」、「自己沒睡過站已經很厲害了」、「他就是故意的，怎麼能戳破呢」、「出名了，第一天上課就沒帶書包」、「看得出來那位同學是多不想面對開學」。

公車 停課

延伸閱讀

家長開學前一晚整理小孩書包撈出滿滿戰利品 還有別人的內褲？

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

他問台大電機分數為何高於資工？ 網友直言：時代已過去

影／停課三個多月後開學 學生戴口罩陽光下奔跑

相關新聞

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

全國高中以下學校今（1日）正式開學，由於新冠疫情仍未完全平息，疫苗接種也未全面普及，為保護學生，教育部事先公布防疫指引，除要求上學全程戴口罩外，亦針對上課、搭車、用餐等制定規範，到底開學防疫有哪些「眉眉角角」要注意呢？《聯合新聞網》為您整理出開學防疫7重點。

沒有爸媽的開學日 吉祥物帶動新生唱跳防疫歌減不安

今天高中職以下學校實體開學，配合防疫，雲林縣各級學校暫不開放家長進入校園，陳姓家長今天一早送小學一年級的兒子上學，雖然只...

超寫實公車照曝「學生多久沒上課」 兩光行徑笑翻網友

台灣因本土新冠疫情肆虐，導致學生自5月中旬開始停課，直至今天（1日）高中以下學校開學，不管是大人小孩都鬆口氣。不過也許是太久沒上學，螺絲鬆過頭，竟有學生把「超重要物品」遺留在公車上，讓目睹民眾無奈表示「同學打起精神好嗎」。

影／小一新生上學去 學校特設安撫抱抱區

疫情逐漸趨緩，全國中小學生在經歷長達三個多月的在家學習與暑假後今天正式返校開學，加上小一新生入學，今天各校門口熱鬧滾滾，...

桃園復興區原鄉國小開學 小一新生體驗傳統泰雅族射箭

最長暑假結束，桃園市原鄉復興區11所國小都是小型學校，學生3到20多人不等，各校在防疫前提下都安排迎新，光華國小3位新生...

台中開學日 全市高中以下學生有440人請防疫假

9月1日開學日了！台中市教育局統計到上午11點，高中以下學校（含幼兒園）學生37萬7378人，未到校學生數計3634人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。