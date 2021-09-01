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超寫實公車照曝「學生多久沒上課」 兩光行徑笑翻網友
台灣因本土新冠疫情肆虐，導致學生自5月中旬開始停課，直至今天（1日）高中以下學校開學，不管是大人小孩都鬆口氣。不過也許是太久沒上學，螺絲鬆過頭，竟有學生把「超重要物品」遺留在公車上，讓目睹民眾無奈表示「同學打起精神好嗎」。
從原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享的照片可看到，一個黑色背包安坐在公車後方靠走道的座位上，搭配無人窗景，透露出孤單寂寞又無奈的味道。原PO表示，原以為這個背包是身旁高中生所有，沒想到學生下車卻沒帶上它，最後一個下車的她眼睜睜看著背包坐了17站。
她推測，背包是公車上第一批學生匆忙下車時遺漏，才會「一直孤零零的在椅子上」，便在下車刷卡時告知司機，結果對方卻無奈笑說「謝謝你，那個人有打電話來說……」她不禁大聲呼籲：「同學打起精神好嗎」。
兩光照片戳到不少網友笑點，紛紛表示「真的很天」、「自己沒睡過站已經很厲害了」、「他就是故意的，怎麼能戳破呢」、「出名了，第一天上課就沒帶書包」、「看得出來那位同學是多不想面對開學」。
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