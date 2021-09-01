家長開學前一晚整理小孩書包撈出滿滿戰利品 還有別人的內褲？

今天9月1日是高中以下開學日，歷經三個多月因為本土疫情緊張，許多學生已好久沒有到校上實體課程。醫師陳志金昨天在臉書發文好奇詢問說，「媽媽們，今晚會在書包裡找出什麼呢？」

他列出三個選項，包括：別人的作業簿、沒洗的便當盒以及發霉的麵包。此文一出，立即引發各地家長們在貼文底下踴躍發言回答，因為真的有很多小朋友自從三級警戒不用到校上課宣布的那天起，書包就沒有再整理包。

有媽媽po出一張優酪乳照片，已躺在書包裡快四個月，不過慶幸的是，還好沒有因為天氣太熱而整瓶爆掉，網友則回應，「這很值得紀念耶！與您一起見證史上最長的暑假。」

還有人表示，最高紀錄曾經在兒子的書包撈出7支鐵湯匙，也有人無奈說，女兒紀錄是10雙襪子，下課去安親班脫下來塞在書包就從此不見天日，直到好幾天沒洗到小朋友的襪子驚覺不對勁。

另外，甚至有人在書包裡找出「長蛆的茶葉蛋」、「發霉的麵包」、「暑假前一天的早餐三明治」「找到爸爸遺失很久的指甲剪」、「別人的牙刷漱口杯」，也有人前兩週才從小孩書包中挖出一條被壓扁的香蕉，「據說是停課前的營養午餐」，還有家長指出更恐怖的事，「說好只有三項暑假作業，也都完成了，卻翻出了完全空白的第四項作業。」

看了上述的分享，有位媽媽留言指出，那些都是小意思，因為她「就讀中班的大兒子，帶回了一件女童內褲」，結果其他人都笑說，「好險是中班」、「這個厲害了」、「大班就帶媳婦回來了」、「想知道女同學回家後，家長發現女兒沒穿內褲，媽媽是什麼樣神情...。」

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