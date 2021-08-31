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9月1日開學 六都教職員須打疫苗或篩檢再進校園

中央社 / 台北31日電

9月1日開學，六都高中職以下教職員平均9成以上已完成第1劑COVID-19疫苗接種；對於未完成疫苗接種者，各縣市政府也紛要求進行快篩，或出具PCR檢測陰性證明，以防病毒進入校園。

台北市教育局表示，截至今天下午3時30分，高中職教職員施打疫苗比例為94%、國中95%、國小91%、幼兒園96%、特教學校98%，剩下未施打的教職員則須提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日檢驗1次。

新北市幼兒園及國小、國高中教職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗率接種達95%，新北市府將持續安排施打疫苗，若因身體狀況未接種，也安排社區篩檢站免費篩檢。

桃園市政府表示，桃園已完成3階段教育人員專案疫苗施打，總人數約3萬7000人，其中約3萬1000人為正式教師，其餘為代課、實習、課照班、幼兒園及補習班老師等，整體疫苗接種率達99.6%，其餘因個人因素未完成接種。

桃園市政府指出，學校包含廚工等人員皆已完成疫苗施打，市府也購置1萬6000劑快篩試劑，提供給因身體因素或無意願接種疫苗的老師及其他人員定期篩檢，開學後若有短期代課教師未完成疫苗接種，也將循居家快篩試劑同一模式處理。

台中市教育局表示，幼兒園、國小、國中、高中職教職員工共有4萬8726人，截至今天上午10時，疫苗施打率已達93.77%。

台中市教育局指出，對於尚未施打疫苗的教師，將於首次入校服務前出具3天內在醫療機構所做抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7天進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。

台南市教育局表示，台南市轄國中小學教職員工中，逾95%已完成第1劑疫苗接種，未完成接種或施打疫苗未滿14天形成保護力的教職員工，進校前必須接受快篩。

高雄市教育局表示，高雄市高中、國中、國小及幼兒園教職員工接種造冊約4萬5000人，至少86%已完成第1劑疫苗接種；至於未完成接種或施打疫苗未滿14天者，進校前必須接受快篩，以確保所有教職員工均有接種疫苗或快篩陰性。

疫苗 快篩

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