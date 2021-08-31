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政策溝通不足？教部澄清：維持社交距離可不用隔板
高中以下學校明天開學，這學期推出新的防疫指引，要求學生吃午餐使用防疫隔板，有校長直言這是開學前最令人頭痛的事。消息一出引發全國「隔板之亂」，幾乎所有學校搶購隔板，導致材料漲價，如今有零星學校仍未買齊。
教育部國教署昨表示，已請各縣市政府和學校採購用餐隔板，若買不到，用餐期間也可在維持通風良好情況下，維持社交距離用餐。按中央流行疫情指揮中心規定，室內每人要間隔1.5公尺以上。
國教署今天再次強調，當時指引就有規定，用餐期間應維持用餐環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐。
教育部說，他們在今年8月4日舉行全國教育局處長會議時，縣市局處首長反映學生在校用餐需隔板、清消等防疫物資，希望教育部補助經費，部分局處長也有認為轄內偏鄉小校學生人數少，用餐如能保持社交距離，仍能符合防疫規範。所以8月17日宣布開學指引時，就讓各校二選一，可買隔板或維持社交距離。
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