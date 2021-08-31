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明天開學日 黃珊珊：大學開學才是大挑戰 盼中央訂規定

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，昨天她到台北商業大學拜訪校長，主要是想了解大學開學後的防疫計畫。圖／引用自黃珊珊臉書
黃珊珊說，昨天她到台北商業大學拜訪校長，主要是想了解大學開學後的防疫計畫。圖／引用自黃珊珊臉書

明天就是高中以下學校開學，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「大學開學才是大挑戰」。黃珊珊說，中央現在提出的規範大多為中小學規定，但現在有些大學老師及工作人員並沒有全面打疫苗，大學教室動輒上百人，用餐也很難像中小學做到完全隔板，另外最令人擔心的是大學的宿舍，之前北市就發生文化大學宿舍確診案。

黃珊珊說，昨天她到台北商業大學拜訪校長，主要是想了解大學開學後的防疫計畫，之前台北市曾發生文化大學宿舍確診案，群聚的生活方式，學校與學生都很惶恐，台北市大學又特別多，所以她也特別焦慮。

黃珊珊提到，今天她看到台大呼籲中央儘速幫大學師生打疫苗，其實最近的確診個案，年輕人移動力真的很強，中小學生與老人家反而移動得不多，所以大學生回到學校後群聚上課，防疫工作和疫苗就顯得更加重要。

黃提到，台北市今天要討論大學開學後的防疫指引，也希望中央盡快訂出進一步的規定，大學老師與員工及大學生的疫苗，也應該加加油了。

北市 疫苗 黃珊珊

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