北市中小學9月1日開學 警增114處交通疏導崗位

因應台北市中、小學9月1日開學日，北市警方今天表示，考量家長接送學童和配合防疫量體溫措施，為免校區周邊交通衝擊，將增派114處交通疏導崗位和動用逾百名警力疏導、取締。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，9月1日是台北市中、小學110學年度第1學期的開學日，有鑒於開學日上午7時30分前後時段家長接送學童最為密集，加上各校於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間於校門口或校園內設置體溫量測站，校區周邊恐湧現人潮、車潮。

為避免開學日的交通衝擊，交通警察大隊表示，已針對北市中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締。

交通警察大隊估計，9月1日將增派交通疏導崗位114處，以及動用166名警力、義交2名。

交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間，如因接送7歲以下學童於黃線上臨時停車超過3分鐘的時間限制，得從寬認定進行勸導而免予舉發，但僅限於接送學童上、下車時間，不包括等待時間。

同時，不得於紅線上臨時停車，或有其他妨礙人、車通行之行為。

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