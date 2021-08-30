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後天開學 溪州青農聯誼會今清消校園保護學子安全

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪州青農聯誼會出動車輛和自備器材，今天到鄉內9所學校消毒校園。記者簡慧珍／攝影　
溪州青農聯誼會出動車輛和自備器材，今天到鄉內9所學校消毒校園。記者簡慧珍／攝影　

國中小學9月1日開學，彰化縣溪州青農聯誼會20多名會員今天兵分五路，到鄉內兩所國中、9所國小作環境清消，鄉公所、鄉農會大力支持，分別提供消毒藥水和餐點飲料，各校校長都熱烈歡迎，感謝「青農防疫護學童」。

溪州青農聯誼會會長林有信說，青農年年舉辦義賣活動，所得捐贈鄉內社福機構，今年因疫情停辦，青農很想為地方做事，集思廣益想出為鄉內學校作環境清消，講好今天集合後分往各校消毒環境，希望保護溪州鄉的下一代。

青農聯誼會自備噴灑器具和車輛，溪州鄉公所提供藥水，鄉農會贈送餐點飲料補充能量。彰化縣農會很關心青農參與社會公益，總幹事張建豐趕到溪州為溪州青農加油。鄉農會總幹事彭顯賦表示，全球Covin-19疫情仍嚴峻，學生特別需要保護，青農有這一分心意很令人感動。

溪州鄉長江淑芬說，國中小學生都沒注射Covin-19疫苗，保護力弱，全鄉環境清消的事，溪州鄉清潔隊每天都做，青農今天來幫忙，加強消毒鄉內國中小學校園，讓孩子有更安全的環境可求學，鄉公所相當感謝。

溪州國中小學接到今天環境消毒的通知，校長和行政人員在校等候，歡迎溪州青農和鄉公所人員消毒校園。溪州國中校長張耀忠表示，9月1日開學，學校這幾天密集消毒和整理校園，迎接新生入學、舊生重返學校，希望新學年及每一年都平安度過，別再發生無法到校上課的狀況。

彰化縣溪州青農聯誼會今天到鄉內9所學校消毒校園，縣農會和鄉農會的總幹事、溪州鄉長都到場加油。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州青農聯誼會今天到鄉內9所學校消毒校園，縣農會和鄉農會的總幹事、溪州鄉長都到場加油。記者簡慧珍／攝影

青農 農會 聯誼

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