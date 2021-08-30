隔板之亂 中市議員：中央指令不應照單全收

開學在即，各級學校搶購隔板，甚至有教職同仁用珍珠板、瓦楞紙DIY，校園上演「隔板之亂」。台中市議員陳文政說，教育部提供兩個選項「保持1.5公尺」或「使用隔板」，但隔板好像變成唯一選項。陳文政強調，現在少子化，稍作安排或分區用餐就可以保持1.5公尺，不要教育部一聲令下，就唯命是從，忙壞教育人員。

教育局長楊振昇指出，目前只有4校的隔板得等9月中旬才交貨，其餘沒有問題。他指出，因目前教室要維持社交距離不易，且用餐根據指引，也須準備隔板比較妥當。

陳文政指出，外媒報導，國際許多研究都指出隔板恐造成通風不良、病毒更聚集，他建議教育局著重「改善通風」和「拉大距離」，盡速作出調整。

台中市議會今進行市政總質詢，陳文政議員要求教育局應審視校園用餐的防疫政策。陳文政說，教育部在8月中旬才公布校園防疫指引，離開學僅兩周的時間，教育局就要求個學校要買到隔板，導致隔板一片難求，甚至許多基層教職人員提前到校DIY。

陳文政強調，教育部明定校園用餐比照「餐飲業防疫指引」，「保持1.5公尺」或「使用隔板」都可以，但台中高中以下各級學校仍被要求都需使用隔板，變成「唯一選項」。

陳文政指出，目前少子化，各校實施小班教學，也還有許多專科教室，除非學生數太多，不然只要稍作安排與分區，用餐防疫距離絕對可以拉大。對於學校為什麼要搶購隔板，教育局也對中央隔板指引照單全收、全體適用，引發隔板之亂，讓他感到十分不解。

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