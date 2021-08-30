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如何做好校園防疫？ 學校老師：貫徹規定是關鍵

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
高中以下學校後天開學，如何做好校園防疫，學校老師們認為能貫徹規定是關鍵。本報資料照
高中以下學校後天開學，如何做好校園防疫，學校老師們認為能貫徹規定是關鍵。本報資料照

高中以下學校後天開學，各校為了做好防疫都一再開會，並訂定許多細部規定，但據學校老師指出，學生人數多，儘管規定訂的再多，如何能貫徹執行才是重要關鍵，而加強巡堂、加派人力監督，以及利用學生同儕間的約束將是較為有效的方法。

私立明道中學學生人數多達7500人，是中部地區的大型學校，如何做好防疫是大挑戰。校方已訂定大原則，就是全校師生除了喝水和吃飯，口罩都不能拿下來；為此，學校加派巡堂人力，緊盯各班上課情形，學校餐廳也派出老師監督打菜的情形。

校方說，夏天天氣熱，教室仍會開冷氣，但開冷氣之初會保留對角的窗戶，先讓冷氣對流，對於各班教室開學前的消毒，每當消毒人員消毒完成後，學校都要得拍照存證，以能確實完成。

另外，學校也為教職員辦公室設至隔板，讓除了教室以外空間，也都做好防疫。各班導師也都與學生一起用餐，同時能進行監督。

大里區的永隆國小校長張永志說，國小各班都設有衛生股長等班級幹部，利用同儕之間的約束，由學生之間相互規勸，會有一定的約束力。

他也請體育老師上體育課時先不要進行跑步等激烈運動，因為戴著口罩實在不方便，初期還是以伸展以及柔軟操等代替。

口罩 體育

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