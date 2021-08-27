力拼九月實體開學 網友討論學生無疫苗保護力成隱憂

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「開學」話題的網路聲量表現，整理網友熱議的開學五大防疫煩惱，及三大族群的開學煩惱相關討論。

隨著疫情趨緩，警戒逐步解封，教育部日前宣布中小學9月開學將以「實體上課」為主，希望能讓學子盡快回歸正常的校園生活，但疫情風險仍然存在，如何讓校園防疫實施到位，引發各界熱切關注。

回歸校園實體上課 「疫苗」問題最受網友關注

雖然教育部力拼九月實體開學，許多人還是擔心「學生無疫苗保護力」的問題，目前台灣18歲以下的學生族群並無安排疫苗施打，許多網友擔心一旦實體上課後，還無抗體的學生暴露在風險之下，可能造成家庭及社區感染；除此之外，教職員雖然可於開學前優先施打疫苗，但陸續爆出「新進教師、代理教師無法造冊施打」的消息，因此就有民眾發文質疑「目前的疫苗施打率真的可以開學嗎？」，引發網友熱烈迴響。

實體開學民眾5大防疫煩惱網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

除了疫苗相關話題，因應新冠疫情有哪些「校園防疫政策」施行也是一大關注焦點。根據各縣市政府公告的校園防疫政策，其中包括「取消需肢體碰觸的體育課項目，改採單人可進行的運動」及「取消音樂課吹奏樂器等，容易造成飛沫傳染的活動」等，然而民眾對此看法兩極，其中一部分人認為「那為什麼不乾脆線上教學就好」，也有網友表示「已經制定滿完整了吧，總要讓孩子回去上課，一直在家不是辦法」。

而學生中午用餐勢必得拿下口罩，「用餐時的飛沫感染風險」因而特別受到討論，為防堵交叉感染，許多學校採梅花座或隔板分隔座位，但因各縣市規定不同，部分學校需由學生自備隔板，家長在開學前急忙為孩子採購，而市面上隔板價差大，從百元有找到千元都有，因此就有憂心孩子用餐安全的網友發文提問「買這麽貴的隔板會比較有用嗎？」，引起熱烈回應，其中有民眾認為「就當是買一個心安吧，不然還能怎麼辦」，但也有人持反對意見，表示「一整天都待在一起根本防不慎防，也不需要隔板吧」。

大學生憂居家上課「社交活動」怎麼辦？ 教職人員疫苗順序惹爭議

接著觀察各族群對於開學話題的討論內容，可發現學生族群對「社交活動」最為擔心，雖然中小學以實體開學為主，但各大專院校目前仍維持線上教學模式，讓許多大學新鮮人擔心自己的校園生活變得枯燥乏味，表示「新生訓練都改成線上了，感覺更難交朋友了」，此外，也有大學生哀嚎已經居家上課好久了，並表示「不會要一直線上下去吧，好想跟室友見面」，希望疫情能盡快趨於穩定，早日回歸正常的大學校園生活。

三大族群開學煩惱網路相關討論。 Social Lab社群實驗室／製圖

而因教育部公告，教職人員若未於開學前接種疫苗，則開學後需要定期做PCR或是快篩檢測，持陰性證明才可入校，其中許多新進、實習教師因來不及造冊施打疫苗，激起「疫苗施打順序」相關討論，並表示「沒打疫苗，就要一直快篩，但根本就排不到」，期待政府能盡快提出因應對策；另外家長最關心的則是「校園防疫」，尤其是國小及幼兒園學生，活動上較難維持社交距離，且因年齡限制無法施打疫苗，因此憂心若是防疫沒落實，造成群聚感染就不好了。

九月開學季即將到來，莘莘學子不管是到校實體開學，或是維持居家上課，都還是要好好落實防疫措施，保護自己、也保護家人！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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