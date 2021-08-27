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開學在即 嘉市籲開放18、19歲學子打BNT疫苗

中央社 / 嘉義市27日電

開學在即，嘉義市政府近來紛紛接到民眾反映，今年要念大學的子女沒有任何疫苗可接種，令人擔憂。市府今天籲請中央應開放18、19歲學子施打BNT疫苗，保障年輕學子健康。

嘉義市衛生局代理局長廖育瑋表示，大學即將開學，市府接到很多家長來電詢問，家中即將北上的大學新鮮人、大二學生，完全沒有疫苗可以施打，非常令人擔心，建議中央應該開放18、19歲學子施打BNT疫苗。

廖育瑋解釋，目前正在施打國產高端疫苗，但高端施打年紀為20歲以上成年人，不少北上就學的大三以上學子，紛紛完成預約與施打。中央疫情指揮中心也在日前說明，BNT疫苗順利到貨後，將為12歲至18歲的國高中生以學校專案方式施打。

廖育瑋說，12歲至18歲國高中生可打BNT、20歲以上可打高端，夾在中間的18、19歲大學新鮮人、大二學子將成為疫苗孤兒。

衛生局表示，開學日在即，很多家長都反映，AZ、莫德納疫苗殘劑很難預約，高端又只能打20歲以上，BNT如果只先提供給12至18歲的國高中生，18、19歲的大學生無疫苗可施打，令人憂心。

嘉義市政府籲請中央應調整BNT疫苗學校專案施打的年齡，照顧18、19歲大學生，如果疫苗充裕更應擴大專案施打對象為所有大學生，讓年輕學子可以獲得更好的保護。

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