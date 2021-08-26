【專家之眼】教師等沒疫苗 教長承諾還算數嗎？

9月1日高中以下到托兒所、安親班，依教育部説法將準時開學。教育部原先對外承諾會在開學前14天，為高中以下教職員工打完第一劑疫苗。9月1日往前數14天是8月18日，但截至8月12日教育部公布的核定接種人數34萬2412人，接種了30萬9190人，接種率是90.30%。

8月20日有媒體報導，實際上有約二成的高中以下教職員工沒有打到疫苗；例如其中台北市代理教師沒有打到，嚴重的是這些人有510人是國中小的班級導師；又如花蓮縣第二批教師名冊840人，仍未獲得中央核定接種疫苗。事實是：高中職以下教職員工在開學前14天打完疫苗的承諾跳票了！

高中職以下教職員工打第一劑疫苗的承諾跳票，教育部長應不應該負責任下台一鞠躬？中央防疫一條鞭，潘文忠如果沒有得到陳時中的「誠實」承諾，豈敢向全國高中職以下教職員工承諾呢？但陳時中把3+11以後的嚴重疫情穩定下來，8月25日還第一次出現了本土確診「嘉玲」，就算陳時中對教育部食言，也不可能叫他下台。但是高中職以下教職員工沒有打滿疫苗，開學後如果發生群聚感染或校園成為疫情熱區，潘文忠因此下台，豈不是陳時中害的？

其實教育人員打不到疫苗，除了原先排序上沒有受到重視，後來是在眾多教育團體及立委的爭取下，才勉強列入第7類施打對象，這是教育部沒有主動爭取的第一個失職；等到陳時中答應高中職以下可以施打後，教育部也沒有積極為大學院校的教職員工生爭取施打疫苗，使得大學院校9月開學後，可能仍會維持「封校」，繼續5月中旬以來的遠距線上教學。依據2020到2021年世界各國的經驗，比較實體教學，遠距及線上教學品質會下降20到40個百分點，教育部不該為此負責嗎？這是教育部第二個失職的地方。

教育部8月24日晚間對外表示，中央疫情指揮中心已配送4.2萬劑AZ疫苗，供8月1日前巳造冊未施打的教育工作人員接種。至於新進教師、代理代課教師等，則預計27日起陸續接種，這正是鐵證如山證明教育部對9月1日開學，明顯的是補救部署或落後部署，遑論超前部署。如果再加上補教老師、各種技藝班老師及工作人員也沒有列入施打，這是教育部第三個失職的地方。

綜上所述，教育部長為其失職負責下台，似乎也不是陳時中害的。

其實新冠病毒確實難纏，疫苗問題真的不像買雞腿，動輒叫政府官員下台，也有點政治口水，非筆者本意。不過主其事者應勇於自省認錯改正，才對得起枉死的8百多人。

現下的好消息是在郭董催貨下，可能有一批輝瑞／BNT也許八月下旬可以進來，政府不要再用標籤問題去阻擋。英國國民到8月2日為止，18歲以上打了兩劑的覆蓋率是73%，因為英國學校開學在即，為了青少年不被感染，已經考慮向下打到12歲；英格蘭地區18歲以下巳經有22萬3755人打了第一劑。至於美國、加拿大則早從5月中旬左右就為12歲到18歲的青少年打了輝瑞。

教育部為了校園防疫，應該極力向陳時中爭取，讓家長放心把孩子交給學校，也才能安心地在職場為國家社會拼經濟。

商品推薦