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桃園6000老師還沒打疫苗 市府：積極爭取第二階段造冊

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園教師團體指出，目前只有第一波造冊的正式編制與確定續約的代理教師打到疫苗，各校社團教師、鐘點教師、學習扶助與課後照顧人員皆尚未施打疫苗。圖／市府提供
桃園教師團體指出，目前只有第一波造冊的正式編制與確定續約的代理教師打到疫苗，各校社團教師、鐘點教師、學習扶助與課後照顧人員皆尚未施打疫苗。圖／市府提供

開學在即，桃園市長鄭文燦昨天表示，桃園中小學教師接種疫苗比率目前95.5%為六都最高，預計今日再打1300名，但教師團體指出，目前只有第一波造冊的正式編制與確定續約的代理教師打到疫苗；部分學校原本已找到代課老師，但因打不到疫苗，也不願意每隔一段時間就快篩，導致原來答應要報到的鐘點教師臨時反悔，恐怕讓各校代理、代課教師難尋的狀況雪上加霜。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，目前各校社團教師、鐘點教師、學習扶助與課後照顧人員皆尚未施打疫苗；由於教育部指引規定校園志工、廠商等「工作人員」，入校前均需3日前PCR或快篩陰性證明，這些人的篩檢費用由誰支應？

張瓊方也提到，依教育部指引，開學後教職員工若未接種疫苗或接種未滿14日，首次入校須提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日還需檢驗一次，但有部分代課老師原本準備到校報到，因為打不到疫苗，又不想每隔幾天就戳鼻子快篩，而在開學前臨時反悔。

張瓊方說，教育部的這項指引或許立意良善，但實際上難否達到堅壁清野的效果仍有待觀察，反倒是各校執行上有很多困難。

對此，桃園市教育局表示，目前尚有6000名課後班教師、學習扶助教師及夜光天使教師未施打疫苗，市府已積極爭取第二階段造冊，希望讓老師開學前都能打到疫苗。

而開學後各校午餐時間需使用隔板，教育局長林明裕表示，市府補助約3200萬元經費購置防疫物資，主要用於購置用餐隔板，目前桃園278所學校已有253校完成防疫隔板採購，另有25校正在採購中，預計8月27日前全數採購完畢。

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