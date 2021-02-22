快訊

2女子搭神秘電梯憑空消失騎樓 北市一看怒罰6萬元

參加春酒對女記者襲胸摸臀 前立委服務處主任遭判7年

北市國小創意迎開學 發藍染紅包袋、校長穿古裝

中央社 / 台北22日電

高中以下學校今天開學，為迎接新學期開始，台北市大橋國小校長一早穿著古裝在校門口歡迎學生，吸引路人圍觀拍照；湖山國小則發送自製藍染紅包袋給師生做為新年禮物。

台北市大橋國小校長白玉玲偕同學校行政同仁、家長會長、隆和里里長沈春華及景新里里長吳若屏今天一早穿著古裝在校門口列隊迎接學生，並以英文「HappyNew Year」向學生問好，同時鼓勵學生看到老師說吉祥話。

大橋國小表示，有的學生看到師長列隊歡迎，開心地跟著說「Happy New Year」，也有孩子說恭喜發財、吉祥如意等祝福語，讓校門口充滿喜氣與朝氣，吸引一旁路人紛紛停下來圍觀，還有人甚至入列跟著學校團隊一起拍照。

不只大橋國小用創意迎接新學期，位於陽明山上、以藍染特色課程而著名的湖山國小今天發放純手工製作的牛年藍染雙面紅包袋給師生當作新年禮物。

湖山國小視覺藝術老師顏世廷表示，紅包袋是由學生創作牛的圖像，並在柿紙上刻成藍染型版後，再由家長志工著手進行型染並縫合而成。

湖山國小指出，這次活動結合藍染志工的培訓課程，由家長會會長廖安國帶領家長會志工們，在專業縫紉老師指導下將藍染布及紅布縫合，製作成雙面紅包袋。這批紅包袋從開始準備到製作完成前後歷時1個多月，志工們回顧這段歷程，都感覺到滿滿成就感。

參與藍染紅包袋圖案創作的湖山國小六年甲班學生楊彧嘉說，一開學就拿到用自己作品藍染製成的紅包袋很特別，期許有能力時用這個紅包袋包1個大紅包給爸爸，感謝他一路陪伴。

湖山國小表示，牛年藍染雙面紅包袋可以裝存摺、千元紙鈔，希望它不僅是湖山國小親師生共同完成的藍染特色文創品，更具有日常實用價值，讓孩子可以在生活中學習理財。

藍染 紅包 北市

延伸閱讀

視訊直播開學 竹北高中校長與學生表演舞龍舞獅賀新春

大學開學防疫 採取實聯制電子貼紙門禁管制

中小校開學 縣市首長確保入校防疫動線流暢

校園開學日出奇招 發紅包袋、校長穿「古裝」引路人圍觀

相關新聞

【圖輯】攝影新聞眼／開學了！校門口量測體溫、熱顯像上陣

高中以下各級學校今天開學，為控管師生健康狀況，教育部表示，開學兩周內，學生進入校園都需量測體溫，實施衛教宣導，並提醒家長主動關心學生健康。

中小校開學 縣市首長確保入校防疫動線流暢

加強防疫，全國中小學延至今天開學，包括盧秀燕、黃偉哲、陳其邁與潘孟安、王惠美等縣市長上午視察開學防疫工作，確定學生進入校...

校園開學日出奇招 發紅包袋、校長穿「古裝」引路人圍觀

今天是高中以下開學日，各校除了忙防疫，也各出新招來替學生迎向新學期，有的學校是發紅包討吉利，有的學校甚至「古裝」上陣，校...

開學日向土地學習 地磨兒國小啟用百年樟樹生態教學園

今天開學日，屏東縣三地門鄉地磨兒國小啟用校園後方的「百年樟樹生態教學園區」，校長陳惠美說，百年樟樹從日據時代三地門社教育...

弘光科大今開學防疫措施 獵鷹吉祥物玩偶戴口罩宣傳

弘光科技大學開學前先進行校園環境消毒清潔，今天開學日啟動防疫措施，進入校園採實實名制登錄，必須測量體溫、戴口罩，學校吉祥...

影／中小學今天開學 入校園先行測量體溫

高中以下各級學校今天開學，為控管師生健康狀況，教育部表示，開學兩周內，學生進入校園需量測體溫，實施衛教宣導，並提醒家長主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。