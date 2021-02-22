北市國小創意迎開學 發藍染紅包袋、校長穿古裝

高中以下學校今天開學，為迎接新學期開始，台北市大橋國小校長一早穿著古裝在校門口歡迎學生，吸引路人圍觀拍照；湖山國小則發送自製藍染紅包袋給師生做為新年禮物。

台北市大橋國小校長白玉玲偕同學校行政同仁、家長會長、隆和里里長沈春華及景新里里長吳若屏今天一早穿著古裝在校門口列隊迎接學生，並以英文「HappyNew Year」向學生問好，同時鼓勵學生看到老師說吉祥話。

大橋國小表示，有的學生看到師長列隊歡迎，開心地跟著說「Happy New Year」，也有孩子說恭喜發財、吉祥如意等祝福語，讓校門口充滿喜氣與朝氣，吸引一旁路人紛紛停下來圍觀，還有人甚至入列跟著學校團隊一起拍照。

不只大橋國小用創意迎接新學期，位於陽明山上、以藍染特色課程而著名的湖山國小今天發放純手工製作的牛年藍染雙面紅包袋給師生當作新年禮物。

湖山國小視覺藝術老師顏世廷表示，紅包袋是由學生創作牛的圖像，並在柿紙上刻成藍染型版後，再由家長志工著手進行型染並縫合而成。

湖山國小指出，這次活動結合藍染志工的培訓課程，由家長會會長廖安國帶領家長會志工們，在專業縫紉老師指導下將藍染布及紅布縫合，製作成雙面紅包袋。這批紅包袋從開始準備到製作完成前後歷時1個多月，志工們回顧這段歷程，都感覺到滿滿成就感。

參與藍染紅包袋圖案創作的湖山國小六年甲班學生楊彧嘉說，一開學就拿到用自己作品藍染製成的紅包袋很特別，期許有能力時用這個紅包袋包1個大紅包給爸爸，感謝他一路陪伴。

湖山國小表示，牛年藍染雙面紅包袋可以裝存摺、千元紙鈔，希望它不僅是湖山國小親師生共同完成的藍染特色文創品，更具有日常實用價值，讓孩子可以在生活中學習理財。