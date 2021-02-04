台中市取消各校開學典禮 改廣播視訊在各班宣導

中央社 / 台中4日電

台中市教育局今天宣布，各校開學典禮取消，當天改以廣播、視訊或書面方式在各班宣導，提醒學校掌握教職員工、學生寒假旅遊史及活動接觸史，密切注意疫情發展。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，教育部宣布高中以下學校，109學年度第二學期開學日延後至2月22日開學，最後一天上課日順延至7月2日，大學指考延後至7月3日。

台中市教育局要求各校開學典禮取消辦理，當天將改以廣播、視訊或書面方式在各班宣導，另也提醒學校掌握教職員工、學生寒假期間旅遊史及活動接觸史，教育局將密切注意疫情發展。

台中市教育局為落實防疫措施，開學前各校將加強校園清潔消毒、整備防疫物資，2月17日至21日消毒期間，校園暫不開放；為照顧高中以下弱勢學生，市府將盡速採購2月18日至21日安心午餐券，農曆年前由各校通知學生領取。

私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班及課照中心於寒假期間均正常開課運作，並請師生在室內、外，均應保持適當社交距離，鼓勵勤洗手、進入班內需量測體溫，落實實聯制，以維護學生權益。

教育局 寒假 疫情

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