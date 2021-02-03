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高中以下延後開學 北市：學校行事曆配合微調

中央社 / 台北3日電
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全台高中以下學校延後開學。圖／聯合報系資料照
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全台高中以下學校延後開學。圖／聯合報系資料照

為確保校園環境清潔消毒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全台高中以下學校延後開學。北市教育局表示，已規劃6大配套措施，其中學校定期評量、畢典等日期由學校自行微調。

教育部長潘文忠今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，為加強各級學校防疫整備及校園環境消毒，高中職以下109學年度第2學期開學日，延後4天到22日開學。

台北市教育局表示，為配合中央防疫政策並維護師生健康，規劃6大防疫配套措施，包含17日到21日校園公共區域環境消毒期間，校園暫停開放；學校定期評量、運動會、校慶、畢典等日期，由學校配合自行微調。

此外，延後開學期間，家長其中一人如有照顧12歲以下學童，以及國中、高中、五專1到3年級持有身心障礙證明子女，可申請防疫照顧假；補習班及課照中心期間將落實環境消毒、量體溫及配戴口罩。

教育局說，延後開學期間，將提供高中以下弱勢學生午餐補助，並鼓勵學生多多利用自主學習數位平台資源「台北酷課雲」。

教育局表示，相關防疫因應措施，將配合中央防疫政策及北市3階段防疫準則進行機動調整，提醒學校應於開學前儲備充足肥皂、酒精及乾洗手液等防疫物資，供學生使用；開學後應在校園出入口處設置體溫量測站，校園若發現疑似個案，需依規定進行校安通報及學校傳染病通報。

教育局 教育部 北市

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