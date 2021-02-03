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中小學延後開學為消毒 陳時中：與桃園醫院無關

中央社 / 台北3日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

指揮中心今天宣布，高中職以下學校延後到2月22日開學，主要是為多出幾天讓學校確實完成環境消毒。指揮官陳時中強調，與桃園醫院群聚事件無關。

教育部潘文忠今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，高中職以下109學年度第2學期開學日，延後4天到2月22日開學。

潘文忠在記者會上解釋，若按照原訂期程，今年農曆春節結束後，離開學只剩下1天可以做環境消毒。教育部經過整體評估，認為必須在環境衛生上更為確實，才決定延後開學，這樣的作法是要讓師生都更安心。

潘文忠也特別呼籲開學後，家長要幫忙留意孩子的身體狀況，出門前如果體溫有異常，或是身體不舒服，就應留在家裡，避免到校上課。各級學校在學生入校時，也會全面監測體溫。

大型升學考試中，只有指定科目考試延後（延到7月3日至5日）。潘文忠解釋，因延後開學，導致7月2日才結束學期，指考需用到高中考場，為避免干擾學校作息，才決定延後2天，且延期後正好是碰到週六、週日，可以減少準備試務的衝擊。

今天記者會上，媒體追問中小學延後開學，是否與桃園醫院群聚事件有關，是為避開社區感染的潛伏期？指揮中心指揮官陳時中強調，在行政面上，這次延後開學並沒有對疫情的相關考量，但他也說，任何能避免群聚的措施，指揮中心都不會反對。

潘文忠 記者會 教育部

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