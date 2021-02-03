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台南6死車禍 廖姓單親高三生 白天上班兼外送員貼補家用

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台南消防救護人員忙著將受困車內的人救出。記者黃宣翰／攝影
台南消防救護人員忙著將受困車內的人救出。記者黃宣翰／攝影

台南市台江大道重大車禍，借車出遊三對年輕情侶同日命喪黃泉。其中，21歲廖姓學生就讀台中市新民高中進修部3年級，上學期擔任班級能源股長，認真盡責，因家境清寒的他，相當貼心、懂事，白天在大賣場當工讀生，假日兼外送員貼補家用，廖母經校方通知，已到台南處理後事，難過「這樣貼心、懂事的孩子就這樣走了！」

台南六死車禍中，廖姓高中男學生與台中市慈明高中黃姓女學生為男女朋友，趁著放學校寒假，接受邀請出遊。

校方說，廖姓男學生雖然個性沈穩、寡言，但與同學相處融洽，相當懂事，也很珍惜讀書的機會，很少缺課，上學期擔任班級能源股長，認真盡責，經常主動協助進修部班級教室整潔工作，幾乎每天都最晚離開，「再一學期就要畢業，卻發生這種意外，真的讓人震驚又難過。」

校方表示，廖姓學生家境清寒，父母分居，目前與父親、祖母同住，平時與校方聯繫的是廖母，為分擔家計，除了念書外，白天有工作，假日兼做外送員，極少缺課。

台南市安南區台江大道二段車禍，自撞轎車幾成廢鐵。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區台江大道二段車禍，自撞轎車幾成廢鐵。記者黃宣翰／攝影

台江 車禍

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