借車6死車禍 裴姓車主：不知王男無駕照很無奈

王姓男子向台東裴姓友人借車，昨晚無照駕車載著女友等5人途經台南市安南區自撞，車上6人全數死亡，車主裴男今天從台東到台南應訊表示，不知王男無照駕駛釀禍，他也很無奈。

21歲裴男今天在台南市警局第三分局應訊說，這輛汽車是今年1月在台中購入的二手車，因他回台東一段時間，才無償借給王男，他不知道對方沒有駕照，還載著另外5人出遊。

裴男表示，6名死者中，他只認識王男，他和王男是在台東工作時認識，他臨時回台東處理事情，剛好王男想借車上班代步，1月24日才出借，他是今天凌晨4時許才知道王男開車發生交通事故，他不知道王男的用車情形及這幾天把汽車開去哪裡。

對於王男借車出意外造成6人死亡，裴男「相當遺憾」，他說，剛買的二手車已全毀，他也相當無奈。

警方說，裴男將汽車借給未領有駕照者駕駛，違反道路交通管理處罰條例第21條相關規定，可處新台幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰，且記該汽車違規紀錄1次，警方釐清全案後將依法舉發。

至於裴男借車是否涉及刑責，南市警三分局表示，裴男負有行政責任，但刑責上得視死者家屬是否提告。

至於一名死者家屬質疑事故現場路面設計高低落差太大，有意提出國家賠償，警方表示，橋面和路面都會有連接縫，汽車失控是否和連接縫有關，有待釐清。

南市警三分局初步認定是車速過快及其他原因才發生慘劇。台南市政府工務局人員今天也兩度到現場勘查，確認橋梁和銜接的路面並無落差，道路也無坑洞，且當地限速50公里，設有速限標誌。

台南市安南區台江大道及工明二路口這起重大車禍，車上死亡6人是3對情侶，除22歲駕駛王姓男子是台南人外，其他5人來自台中、彰化，分別是副駕駛座的20歲魏姓女子及後座的21歲廖姓男子、18歲的楊姓男子、16歲羅姓少女及16歲黃姓少女，其中有4人是學生。