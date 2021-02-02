借車給無照駕駛台南釀6死 車主需負行政責任

台南市安南區昨晚發生一輛汽車疑似自撞，車上6人送醫不治；警方調查，駕車男子無照駕駛，汽車是向台東友人商借，車主負有行政責任，但是否涉及刑責，得視死者家屬是否提告。

台南市消防局昨晚11時54分獲報，安南區台江大道和工明二路口發生一輛汽車疑似自撞工廠大門警衛室，救護人員趕到現場時，車上3男3女全無生命跡象，分送成大醫院、永康奇美醫學中心及台南市立安南醫院後宣告不治。

台南市警局第三分局調查，死亡6人是3對情侶，除22歲駕駛王姓男子是台南人外，其他5人來自台中、彰化，分別是副駕駛座的20歲魏姓女子、後座的21歲廖姓男子、18歲的楊姓男子、16歲羅姓少女及16歲黃姓少女，其中有4人是學生。

台中市政府教育局長楊振昇證實這起車禍死亡6人中有4人是台中市學生。其中廖男就讀新民高中進修部資料處理科3年級，廖男來自單親家庭，白天在工廠上班，出席狀況正常，成績中等。

另外，楊男、羅姓少女、黃姓少女是慈明高中學生；羅女與黃女是餐飲科建教班1年級學生，2人因曠課，去年已通報中輟；楊男原是烘焙科學生，去年12月休學。

台南市警局第三分局警員今天告訴中央社記者，王男向台東裴姓男友人借車後再開到台南，裴男是否知悉王男無照駕駛，有待調查，但裴男負有行政責任，依道路交通管理處罰條例可開罰新台幣6000元至1萬2000元。

不過，警方電洽裴男詢問借車緣由時突然斷線，接著就再也連絡不上裴男，警方持續找人中。裴男是否涉及刑責，也得視死者家屬是否提告。

對於這起重大車禍，南市警三分局初步認定是車速過快及其他原因才發生慘劇。