幕後／答應江啟臣支持黨主席連任 趙少康強調「自己不一定要選」

中廣董事長趙少康回國民黨選黨主席，引發黨內軒然大波，趙少康的直言不諱讓不少人認為此舉就是在對江逼宮。回顧談判過程，江啟臣雖歡迎趙回黨，也承諾給予中評委資格，不過江啟臣也詢問趙少康，「如果我要連任，希望趙大哥支持」，趙也欣然答應。兩人默契在於對方不一定會選，等要選了再來談。

據了解，高雄市前市長韓國瑜先是與江討論，找趙少康回黨，之後才提出聘趙為中評委，對於黨主席的敏感話題並沒有多談。江啟臣當然也想到了趙參選黨主席的可能，但他的考量在於爭取更多支持，若趙少康回黨能增加國民黨聲量，壯大黨中央的勢力，對他來說並無壞處。

且趙少康多次告訴江啟臣，「我有資格但不一定要選」。這與趙少康周一首度受訪時較為堅定的態度不同，當天江啟臣看完趙少康講話，感覺趙私下和他說的不同，一定要參選黨主席的態度非常明確，讓江啟臣再度陷入給不給中評委的為難之中。隨後兩天趙少康又多次強調自己「沒有一定要選」，讓人霧裡看花。

據了解，原本在江啟臣與趙少康第二次會面時，雙方談好中評委聘任一事在年後低調發布，但就在事情被披露的前一周，趙要回黨並重回政壇的消息就在黨內傳開，黨內有人不認同江啟臣給予趙中評委資格的決定，甚至直接打電話給江啟臣，希望他重新思考。江在面臨壓力後，上周又約趙少康見面，表示聘任已被複雜化、標籤話，希望先暫緩。趙少康尊重江啟臣的決定，但當時他已經填妥入黨申請書，並交由連絡人、文傳會副主委鄭照新交給台北市黨部。

幾天後，媒體報導了趙少康要回黨選黨主席的新聞。原本已經暫緩的中評委聘任計畫，又讓江啟臣再度陷入若現在不聘，會被批評私心的為難，聘了又會遭到黨內反彈。江啟臣與黨內顧問討論後，決定大方發布聘任消息，先平息聘與不聘的紛爭。

對於連任，江啟臣在趙少康面前並不諱言的表現企圖心，江也直接和趙說，確實有中評委就有參選資格，但至於黨內其他規範，他也不是很清楚。不過就在江決定聘趙一事在黨內傳開後，黨內就有人向江啟臣提醒，還有「入黨一年限制」門檻，後來江陣營才著手研究，這也成為江啟臣不能輕易退讓的底線。

江啟臣認為，大原則就是按照黨內規範進行，不因人設事，也是他去年參選黨主席時公開對於國民黨長久被詬病的負面印象的批評之一。江啟臣已掌握黨機器，撇開可能有競爭對手的疑慮，他認為不管自己選或不選，他都不能違背不因人設事這個大原則，「如果黨主席都不尊重自己黨內訂的規章，還有誰會尊重黨主席？」