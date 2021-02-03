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趙少康不符1年規定？ 黨員意見分歧

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨黨主席江啟臣於中常會開會前，再次歡迎趙少康重回國民黨。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨黨主席江啟臣於中常會開會前，再次歡迎趙少康重回國民黨。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「黨主席選舉不該被1年限制綁住！」針對資深媒體人趙少康是否符合參選黨主席須入黨滿1年的規定，國民黨青年團團長陳偉倫表示，這需要看組發會每年如何制定規則。但中常委沈智慧受訪時認為，國民黨不應拘泥於1年的規定，應仿效郭台銘納入總統初選的模式，讓更多人有資格參選黨主席。

中常會開會前，黨主席江啟臣對於趙少康的回歸再次表達歡迎，認為趙少康的回歸，凸顯國民黨的凝聚力提升，改革的路是在正確的道路上。江啟臣指出，指出國民黨面對民進黨完全執政，就需要團結所有能夠團結的力量，擴大國民黨的支持度，讓國民黨找回吸引選民的魅力。

細則每年都會調整

針對趙少康的回歸還有前高雄市長韓國瑜的背書，是否會影響國民黨在年輕人之間的支持度？陳偉倫表示，趙少康先前受訪時也有強調，會積極爭取更多年輕人認同，後續值得觀察。至於所謂的1年規定，陳偉倫表示，由於這是每年組發會提案，經中常會討論後通過，每年細則都不一定一樣。

所以他也不確定1年限制是慣例還是特例，並呼籲黨中央需要從2005年開始競爭黨主席時查起，不要因人設事就好。他也很期待趙少康過去在媒體、網路上的好表現，還有敢言的特質都有利爭取中間選民認同，有望對國民黨帶來正面的影響。

須廣納黨內聲音

沈智慧則認為，國民黨現在需要想辦法改革；爭取民眾認同，就不應該拘泥於1年的規定，她以前主席吳敦義讓郭台銘角逐黨內總統候選人初選為例，呼籲黨中央要廣納各方意見、公平競爭。至於趙少康對國民黨將會有怎樣的影響，她認為離黨主席選舉仍久，目前還很難看出變化。

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趙少康

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