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趙少康今重回國民黨 江啟臣將發中評委資格

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趙少康歸隊國民黨 綠：是否衝擊待觀察

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中廣董事長董事長趙少康宣布重回國民黨。本報系資料照
中廣董事長董事長趙少康宣布重回國民黨。本報系資料照

中廣董事長趙少康重返國民黨，並表態有意願角逐國民黨主席。綠營人士表示，趙少康具論述能力、群眾魅力是優勢，但是否有能力解決國民黨內世代差距、務實回應社會，甚至要把國民黨帶往哪方向都尚待驗證，因此分析是否對綠營產生衝擊仍言之過早；但要先呼籲的是，趙必須先辭去中廣董事長，才不會違反黨政軍介入媒體相關法律。

民進黨立委許智傑表示，國民黨當務之急是要先整合內部方向，整合成功才會對民進黨威脅，若像現在各據山頭，個別的人物威脅還是有限，後續後續發展仍待觀察。許說，趙少康有自己的實力與媒體魅力，不能視為是韓國瑜的代理人，但韓若要支持他，對其他藍營對手也是種威脅。

民進黨立委管碧玲表示，趙少康才剛拋出重返國民黨議題，目前在國民黨內會扮演何種角色未明朗，很難論斷對民進黨、對政壇會帶來多大的衝擊。管說，當前國民黨內部路線有分歧情況，一部分路線越來越往鷹派、深藍靠攏，趙少康既然想角逐主席，是否意味著黨中央也有可能鷹派化，值得後續觀察。

趙少康

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