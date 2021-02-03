「趙韓聯盟」穿雲箭瞄準黨主席！ 趙少康回鍋聲量破紀錄超車韓國瑜
image source :韓國瑜、TVBS 少康戰情室
文／羅文芳
現年70歲的資深媒體人趙少康，昨（1日）他臨時召開記者會中宣布將重返國民黨，意圖要選黨主席直喊「Make Taiwan Great Again」，消息來得突然引起政壇討論，不僅登上Google熱搜逾5萬筆搜尋，單日聲量48649筆創三個月新高，也衝上「網路口碑／政治人物」第三名，甚至超越韓國瑜。
image source :網路口碑 / 政治人物（分析期間： 2020/11/04~2021/02/01）
從《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，趙少康當天10點多臨時召開記者會，宣布回鍋國民黨，批蔡英文像慈禧太后掌握義和團，擔憂台灣會滅亡，提及韓國瑜9月曾希望他出馬，隨後記者會結束，11點就飆出當日聲量高峰4556筆。
下午2點韓國瑜發文助攻支持，韓粉湧入支持炒熱話題，創下另一波高峰3926筆。下午5點PTT八卦版熱議王世堅認為「韓趙配是民進黨最大對手」，不少鄉民持看好戲心態覺得「恰吉反串」、「這是黑暗兵法」製造4074筆。
▲趙少康宣布回國民黨當日聲量48649筆，高峰集中在記者會、韓國瑜發文與王世堅評論。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/02/01)
趙少康出其不意地宣布未來政治動向，突襲操作1天內激起48649筆討論，但相較先前有類似突然動作的郭台銘、韓國瑜相比，仍有段距離。郭台銘2019年4月17日上午表示「媽祖要我選」，下午宣布參選總統，當日175870筆，韓國瑜2019年5月17日願意接受徵召，參選總統喊「YES I DO」 ，一天製造65617筆討論，趙少康引起的網路關注較少。
image source :TVBS 少康戰情室
趙少康回鍋誰帶動話題？韓總稱霸、韓粉助攻
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察1日趙少康宣布重回國民黨的網路關鍵領袖，前二十名皆是藍營媒體與人物，如中天、少康戰情室，周錫瑋、柯志恩等人，顯示趙重返藍營討論度，仍集中在藍營人士的同溫層當中，綠營討論度低，僅有三立粉專擠進第21名。
其中，關鍵領袖第一名韓國瑜，雖久未露面、一個月沒發文，但他單篇臉書貼文強力支持趙少康後，不但讓他衝上「網路口碑／政治人物」第5名，更在當天吸4萬讚、2千多筆留言，互動數直接超越關鍵領袖第二到四名：趙少康節目YT、FB與中天YT總數，顯示韓國瑜「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」實力不減。
除此之外，從表中也可以看到，趙少康重返國民黨「韓味」濃，不但有韓總加持，先前強力輔選韓的周錫瑋、韓粉直播主高鈞鈞，以及認為「韓趙聯手」黨內無人能敵的媒體人黃暐瀚，都帶動了本次話題，究竟未來趙加入國民黨，是否會讓內部持續韓化，仍有待觀察。
▲趙少康重返國民黨，網路話題集中在藍營圈內，其中韓國瑜發文支持單日就吸4萬讚以上。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/02/01)
趙少康劍指黨主席 內外仍有兩大變數
雖然趙少康回鍋，有韓國瑜做後盾，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念中，仍然網路聲音質疑其參選資格，對外因素是國家通訊傳播委員會「NCC」回應，趙少康目前是中廣董事長，如未來當選黨主席，需要先清空所持股份，否則可依黨政軍條款，最高可罰200萬元。
對內則是現任黨主席江啟臣回應「黨有黨的機制」，強調國民黨內的公職選舉，所有黨員在此之前都是平等且必須遵守，將會按照規定進行，如趙少康想拿下黨主席大位，還得先清除內外兩個障礙。
▲趙少康意圖拿下黨主席之位，對內有黨內機制，對外則因持有中廣股份違反法規之限制。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析區間:2020/02/01)
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年2月1日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『趙少康重回國民黨』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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