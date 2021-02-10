緬甸軍方武力驅離示威群眾 至少4人受傷

(德國之聲中文網) 緬甸警察9日持續和示威者在多個城市爆發衝突，這是反對緬甸政變示威活動中最暴力的一天。一名醫生說，有一名婦女頭部受槍傷，存活下來的機會不大。在緬甸首都內比都，警察向空中開槍，並以水砲試圖清除抗議者，有三人接受疑似橡皮子彈造成的傷口治療。

緬甸國家電視台報道警察驅散抗議者時受傷的情況，這也是政變發生以來，緬甸國家電視台首次承認該國發生示威活動。9日的示威行動是緬甸上周發生政變以來，首次出現流血事件。

目擊者稱，在緬甸首都內比都，警方因示威人群拒絕離開而向空中鳴槍，隨後更用水砲攻擊示威群眾，而示威者則扔石頭回應。

緬甸軍方稱，翁山蘇姬所屬的執政黨全國民主聯盟是通過作弊在去年11月舉行的大選中獲勝，但緬甸選舉委員會和西方國家都駁斥這一指控。兩名當選的全國民盟議員向路透社透露，9日晚上，緬甸警方突襲了全國民主聯盟在仰光的總部。他們說，大約十幾名警察參與該次突襲，在天黑後強行闖入全國民盟在仰光大樓內的總部。

軍方過度使用武力

連日來的反政變示威行動是緬甸十多年來規模最大的抗議活動，這也喚起了人們近半個世紀以來，軍政府統治的血腥記憶。緬甸一直到2011年，才漸漸展開民主轉型的進程。聯合國呼籲緬甸軍方尊重人民和平抗議的權利。聯合國駐緬甸代表阿爾格倫 (Ola Almgren) 指出：「對示威者過度使用武力是不可接受的。」

美國國務院9日也表示，華府正在審核對緬甸的援助，以確保政變責任人面臨 「嚴重的後果」。路透社指出，根據來自內比都丶曼德勒和其他城市的報道，有許多示威者在抗議過程中遭軍隊打傷，有些人傷勢嚴重。

內比都醫院的一名醫生說，一名女子頭部中槍，可能喪命。一名不願透露姓名的醫生告訴路透社：「她還沒有死亡，她目前在急診室，但我可以百分之百確定她的傷勢是致命的。」

在社交媒體上發布並經路透社核實的視頻顯示，頭部中槍的女子和其他示威者在距離防暴警察有一定距離的公交車站找尋遮蔽物，接著警察發動水炮車，現場也傳來幾聲槍響。該女子頭上戴著摩托車頭盔，接著她突然倒下。圖片顯示，她的頭盔似乎有一個彈孔。

緬甸警方和醫院都未回應路透社的採訪請求。

此外，一名男子也胸部受傷，但情況並不嚴重。醫生說，目前還不清楚他是被子彈還是橡皮子彈擊中的。緬甸國營電視新聞說，在緬甸第二大城市曼德勒的一次示威活動中，一輛警車被毀。電視台播放了示威後的畫面，包括受傷的警察。

緬甸國家電視台也稱，這些示威活動是由那些想破壞國家穩定的人策劃的。根據電視台的敘述，他們的行動很激烈，但電視台沒有提到政變或全國其他地區的示威活動。根據緬甸國內媒體報道，警方在曼德勒逮捕了至少27名示威者。傍晚時分，全國局勢趨緩。仰光和曼德勒已下令禁止4人以上的集會，並實行晚上8時至凌晨4時的宵禁。

前路透社記者埃敏丹 (Aye Min Thant) 告訴德國之聲，示威者已經做好了應對暴力的準備。她說：「我今天看到很多人戴著硬殼帽與運動鞋。他們除了要求釋放翁山蘇姬與其他民選政府的官員外，他們還非常公開地要求緬甸軍方制定新憲法。他們的目標是要削弱或完全阻止國家的運作。」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、德國之聲)

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