誰綁架了翁山蘇姬！軍方、羅興亞人，還是緬甸人？

2月1日淩晨，緬甸軍方發動政變，逮捕實質領袖翁山蘇姬，一時間關於她的報導散佈於各平台。而國際社會眼裡的翁山蘇姬再也不是過去所支持的哪個翁山蘇姬，她已從「人權天使」變成「種族屠殺」的辯護者，事實真是這樣？

近年，國際社會指責翁山蘇姬罔顧人權，並讓緬甸的民主陷入停滯。然而，令人詫異的是，她在緬甸的聲望卻居高不下。2020年11月，她所領導的全國民主聯盟（NLD）贏得八成的選票。她2月1日被羈押軟禁後，不少緬甸人發起不合作運動、給予聲援。

難道，緬甸人心中的翁山蘇姬，跟外界所看到的不一樣？

國際社會對翁山蘇姬大失所望，起因於2017年的羅興亞屠殺事件，政府軍在若開邦（緬甸西南的一個邦）犯下強姦、燒殺搶掠等人神共憤的暴行，導致6、70萬的羅興亞人逃離家園，成為海上難民。這個被聯合國形容為「教科書式」的種族滅絕行為，還波及兩名路透社的記者被拘捕、監禁7年之久。

但，翁山蘇姬2019年親臨海牙的國際法院作證時，儘管承認緬甸軍方可能犯下戰爭罪行，對於「種族滅絕」的指控卻認為是誤導與不公，強調「若開邦」問題涉及複雜的背景，外人難以理解，緬甸軍方的行動是對應恐怖主義的合法之舉。

此言論隨即引來各國抨擊，國際特赦組織宣佈收回頒發的人權獎項；英國牛津市、愛爾蘭都柏林，及加拿大的國會紛紛褫奪她的榮譽公民身份。至今仍有人倡議應收回1991年所頒發的諾貝爾和平獎。

九成緬甸人無法接受羅興亞人

事隔三年多，到底緬甸人如何看待羅興亞事件？

《遠見雜誌》越洋電話採訪後發現，「我敢說九成的緬甸人都無法接受羅興亞人，希望他們趕快離開緬甸，」一位63歲、住在仰光的緬甸人說，他們沒有身分證，不是緬甸人，是來自孟加拉的非法移民。這個涉及歷史、種族、宗教的複雜事件，不是三言兩語可以說清楚。

對緬甸人而言，羅興亞人是英國遺留下來的爛攤子。1886年英國全面殖民緬甸，為增加勞動力以發展殖民地經濟，鼓勵大量住在孟加拉吉大港地區的穆斯林（回教徒）到當時人口少、土地肥沃的若開邦山谷開墾，並刻意將羅興亞人與若開族（佛教徒為主）分開治理，埋下種族衝突的禍根。

雪上加霜的是，二次大戰期間，英國將若開邦的羅興亞人組織成「V支隊」以對抗日軍；戰爭結束後，V支隊竟以若開族戰時偏向日軍為由，屠殺10萬名的佛教徒平民、搗毀上百個村莊，成為日後羅興亞人遭受緬甸人迫害的主因之一。

羅興亞人被剝奪國籍，沒有身分

當緬甸於1948年脫離英國獨立，制訂國籍法時，雖給予在緬甸居住八年以上的羅興亞人國籍，但國父翁山將軍（翁山蘇姬的父親）召開全國性「彬龍會議」時，最後並未將羅興亞人視為少數民族。1982年，新的國籍法更進一步將羅興亞人排除在外，剝奪其國籍，成為一群沒有身分的人。

數十年來，若開族與羅興亞人大小衝突不斷，但仍共同生活在一塊土地上，由於地處偏遠且交通不便，形同與世隔絕，所以並不會對緬甸日常造成影響，一般民眾也不太關注羅興亞人。直到2012年傳出一則社會新聞後，才掀起滔天巨浪。

根據當地人回顧，2012年5月間，長期被壓制的羅興亞人趁機展開報復，傳聞有三名羅興亞回教徒性侵並殺害一名若開女性，導致佛教徒群情激昂予以反擊。6月時，緬甸人得知情報「兇手就在某一輛公車上」而進行逮捕，雙方隨即展開一連串攻防，共燒毀4000多個房舍，造成280多人死亡，數千人受傷，2萬多名羅興亞人流離失所，緬甸政府緊急宣布宵禁，開始隔離羅興亞人。

性侵事件宛如火上加油，加深彼此仇恨。2015年，隨著緬甸政府加強對羅興亞人的掃蕩力道，羅興亞人被迫偷渡到東南亞各地，但幾乎沒有國家願意接納他們，甚至遭到人蛇集團綁架、殺害，成為海上難民，逐漸為人權團體所關注。

軍政府長期執行「大緬民族」政策，種族排他性強

2016年10月，羅興亞人自組救世軍，攻擊若開邦警察，緬甸軍方也開始介入，情勢一發不可收拾；2017年8月，150名恐怖份子襲擊若開邦，造成多名警察及安全人員陣亡，軍方發起「清掃行動」，意外傷及無辜百姓，導致6、70萬名羅興亞人逃難至孟加拉，史稱「種族滅絕」，世界各國對其暴行加以譴責。

聯合國宣稱，羅興亞人是世界上最被迫害的少數民族之一。

歷史的仇恨讓緬甸人深惡痛絕羅興亞人，詢問多數緬甸人，他們異口同聲說，羅興亞不是緬甸人，沒有道理來掠奪我們有限的土地與資源。加上軍政府長期以來，執行緬語、緬族、緬文化的「大緬民族」政策。緬甸人咸認只有會說緬甸話，寫緬甸文的人，才能被稱為緬甸公民。

一位台商說，緬甸是很特殊封閉的社會，種族排他性強，很難接受新移民。

根深蒂固的「純正種族」思想，讓緬甸人無法接受羅興亞的穆斯林，加上極端僧侶的不斷洗腦，緬甸人與羅興亞人的敵對關係更形惡化。

有「緬甸拉登」稱號的佛教僧侶Ashin Wirathu曾登上《時代》雜誌的封面，他是極端的右翼份子，在佈道影片中公然表示，穆斯林的繁殖速度就像老鼠一般，緬甸遲早會成為伊斯蘭教的國家，強烈主張將穆斯林逐出緬甸。

一位在緬甸設廠15年的業者說，西方社會根本無法接受這位僧侶的說法，卻是大多數緬甸人心中的想法，只是沒有說出口而已。「如果妳知道佛教徒、僧侶在緬甸的地位，就知道這股勢力有多強大了，」他反問。

九成佛教徒是執政者最堅固的後盾與票源

緬甸有5371萬人口，七成為緬族，佛教徒高達近九成，被稱為「佛塔之國」，大小寺院共2萬多座，僧侶有40多萬名，佛教一直扮演政府與民間穩定關係的聯繫橋樑。

由於執政黨非常仰賴佛教的支持，僧侶被歸為社會的最頂層階級，深深左右緬甸的社會風氣。

緬甸民間有一說法：和尚是一等公民，男人是二等公民，女人是三等公民。「緬甸非常尊重僧侶，機場有人服務，特別設置僧侶專用貴賓區，劃位時會自動安排到前座幾排，地位非常崇高，」一位經常往返仰光的台商印象十分深刻，僧侶從2007年「番紅花革命」後，對緬甸政治的干預日益明顯。

毫無疑問，九成的佛教徒、地位崇高的僧侶們，是緬甸執政者最堅固的後盾與票源。

翁山蘇姬執政五年以來，既無力掌控部隊，又不敢違背民意，這遂成為壓垮她「人權天使」美譽的兩棵稻草。

一位22歲的緬甸年輕人說，媽媽蘇（Mother Suu，Suu是緬語對女性長者的尊稱）陷入兩難，她左右不了軍方，也無法避免種族衝突，就算想給羅興亞人身分，卻嚴重背離民意，身為領導人只能概括承受國際的抨擊。儘管民主聯盟主政以來，經濟並無明顯起色，外交也遇到瓶頸，民眾還是支持翁山蘇姬，她仍是改變緬甸的唯一希望。

翁山蘇姬迫於現實，選擇與緬甸人站在一起？

看清羅興亞人與緬甸人百餘年的糾葛，才能理解為何緬甸人不在乎外界的撻伐。即使翁山蘇姬的國際聲望跌落谷底，去年緬甸人依舊用一張張的選票，將她再度送進國會。「說穿了，這是我們（緬甸）的內政問題（羅興亞），外人無從干涉，」當地仰光人說。

2018年10月6日，翁山蘇姬首度公開回應收回諾貝爾和平獎一事，她接受日本放送協會（NHK）訪問時說，獎項一向來去無常，我並不那麼在乎獎項和榮譽。對於朋友（指歐美英等國）不如以往的堅定，我感到可惜，因為我認為友誼要互相體諒，嘗試去理解而非純粹的自行判斷。

她進一步說明，羅興亞問題沒有快速解決辦法，很多人不了解若開邦的情況，更遑論整個緬甸的局勢。現今大眾經常滿足於所有事都要即時迅速處理，但緬甸無法如此，我們必須應對長遠問題的後果。

說到底，緬甸人決定了羅興亞人的命運，而翁山蘇姬最後則選擇與緬甸人站在一起，這也是每個民選政治人物的棘手難題。所以，真正讓她從人權天使變成種族屠殺的辯護者，並非羅興亞事件，而是緬甸人的集體意識。

人還被軟禁中的翁山蘇姬命運未卜。她能不能度過這一劫，能不能在有生之年，剷除軍方的惡勢力、解決羅興亞人的世紀難題？這不僅攸關緬甸民主的發展進程，也是國際矚目的重大議題。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.2.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）