緬甸軍方承諾舉辦選舉 美國重申與人民同在

緬甸軍方領導人8日表示，軍政府將舉行新的選舉，並將權力轉移給獲勝者。這一天也是民眾抗議的第三天，成千上萬的人走上街頭，抗議推翻昂山素季文職政府的政變。

緬甸武裝部隊的總司令敏昂萊8日在電視講話中表示，軍政府將建立一個「真正有紀律的民主制度」，並強調該制度將與以往的軍事統治時代不同。

他指責緬甸選舉委員會以新冠疫情為借口，阻止各黨派舉行公平的競選活動，並表示緬甸政府必須對這樣的作法進行改革。他說：「我們將舉行多黨選舉，我們將根據緬甸民主規則，把權力轉移給在選舉中獲勝的人。」

敏昂萊並未在演說中提到何時舉行選舉，但他強調緬甸的緊急狀態將持續一年。此外，他一再強調去年11月由昂山素季領導的全國民主聯盟（NLD）獲勝的投票存在舞弊行為。

根據緬甸當地媒體報導與來自事件現場的直播，大批抗議者8日在緬甸首都內比都高呼反政變口號，並告訴警察他們應該為人民而非為軍隊服務。

警方將水砲對准抗議者，並警告示威者若不散去可能遭受實彈射擊，但8日的抗議活動最終在沒有發生流血沖突的情況下結束。

美國大使館表示，收到消息稱，仰光和第二大城市曼德勒已實施宵禁。美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 8日表示，美國支持緬甸人民和平集會的權利，並對公眾集會受到限制表示關切。

美國白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 同日在例行記者會上也說，美國對於中國在近期與緬甸政變相關的國際對話中缺席感到擔憂。她表示：「我們對中國缺席對話並未在全球討論中扮演發聲角色感到擔憂。」

緬甸多行業呼籲罷工

與此同時，緬甸的公務人員丶醫生和教師持續號召緬甸公民加入示威與罷工。緬甸活動人士敏哥奈說：「我們要求所有政府部門的公務人員從8日起不要上班。」

敏哥奈是一名老兵，1988年曾參與讓昂山素季於緬甸國內嶄露頭角示威活動。

自從敏昂萊奪取政權以來，昂山素季一直被單獨監禁。她被指控非法進口六部對講機，將被警方拘留至2月15日。

昂山素季的律師稱目前未被允許見她。美國國務院說，美國已經做出了正式和非正式的努力來聯系她，但目前都被緬甸政府拒絕。

雖然許多西方國家政府已對緬甸的政變做出譴責，但目前大部分國家都未采取具體行動向將軍們施壓。聯合國安理會已發布聲明，呼籲緬甸軍方釋放昂山素季和其他被拘留的政治領導人。在英國和歐盟的要求下，聯合國人權理事會將於12日針對緬甸政變召開特別會議。

美國總統拜登的政府表示正在考慮采取針對性的制裁措施。美國政府周一表示，正在迅速采取行動來應對緬甸的政變。在周一的一封信中，一名全國民主聯盟的領導要求聯合國秘書長古特雷斯 (Antonion Guterres) 使用所有可用的手段確保緬甸能迅速扭轉這場政變。聯合國發言人證實收到了這封信。古特雷斯上周承諾動員國際社會施加壓力，確保政變失敗。

楊威廉/張慈 (路透社、法新社)

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