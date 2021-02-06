「軍事獨裁者下台！」 緬甸爆發大規模反軍政府示威

緬甸軍方發動政變的五日後，該國爆發迄今為止最大規模的反軍政府示威活動。本周六，約1000名示威者走上緬甸經濟中心仰光的街頭。示威群眾高喊「軍事獨裁者下台！」並揮舞紅色旗幟。紅色是目前遭到關押的政府領導人翁山蘇姬所屬政黨緬甸全國民主聯盟（NLD）的代表色。

緬甸示威者周五在多個城市舉行反軍方示威游行。約200名大學生和大學教師上街抗議，在首都內比都以及緬甸第二大城曼德勒也都可見示威者身影。

文職政府人員遭扣押

緬甸軍方本周一對文職政府發動政變。諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬、緬甸總統溫敏、大量政府高層人士及其工作人員遭到軟禁。許多人甚至不知道被指控了何種罪名。

翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問圖內恩（Sean Turnell）向路透社表示：「我猜你們很快就會得知我被扣押。」他說自己「遭到指控，但不確定（指控內容）是什麼。」圖內爾在信息中寫道：「我很好、很堅強，也沒有做任何違法的事。」最後還附上了一個微笑的表情符號。

「做好最壞的打算」

全國民主聯盟委任的代理律師金蒙邵（Khin Maung Zaw）對媒體表示，至今無法與翁山蘇姬以及溫敏會面。對於翁山蘇姬以及溫敏遭到起訴，金蒙邵表示：「我們抱最好的希望，做最壞的打算。」

翁山蘇姬的政黨在去年11月的緬甸國會大選中活動壓倒性勝利，軍方所支持的政黨則受到重挫。

緬甸軍方本周一以執政黨選舉舞弊為由發動政變，但無法提出任何證據。世界各國政府紛紛對緬甸軍方的行為表示譴責，呼籲釋放被扣押的政治家。美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促中國加入國際行列，譴責緬甸軍方發動的政變。

軍方封鎖推特及IG

緬甸軍方要求多家互聯網服務提供商封鎖境內的推特和Instagram等社交網路。此前當地的臉書也出現干擾情況。緬甸示威者通過社交平台組織呼籲釋放翁山蘇姬的活動。據媒體報導，緬甸互聯網一度陷入全面癱瘓。

緬甸10年前剛經歷國家轉型。鐵腕統治緬甸數十年的軍政府2011年將權力移交給文職政府。

張筠青/任琛（德新社、法新社）

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