聯合國要求緬軍釋放翁山蘇姬 美考慮施行制裁

聯合國安理會4日發布聲明，呼籲緬甸軍方釋放民選政府領導人翁山蘇姬和其他被軍方拘留的政治領袖，強調緬甸軍方必須維護民主。然而，聲明中並未譴責本周ㄧ發生的政變。

同一天，美國國內警告緬甸軍方領導人改變策略方向的聲浪高漲。美國總統拜登表示緬甸軍方應該下台，而他的安全顧問則說，美國政府正在考慮發布一項行政命令，其中可能包括對緬甸軍方進行制裁。

聯合國安理會4日在聲明中說，他們「強調緬甸必須維護民主體制和民主轉型的進程，並避免暴力，充分尊重人權丶基本自由和法治」。

根據路透社，聲明中的語言比英國最初提出的草案更柔和，聲明中也沒有提到周一發生的政變，這個結果顯然是為了贏得中國和俄羅斯的支持，這兩個國家傳統上一直為緬甸護航，不讓安理會對緬甸軍方的行為采取重大行動。中國在緬甸有很多經濟利益，北京也與緬甸軍方有聯系。

中國駐聯合國代表團4日表示，北京希望聲明中的關鍵信息「能夠得到各方的重視，並在緬甸取得積極成果」。

緬甸政府並未針對此事回覆路透社的采訪要求。

拜登：美國與盟友合作應對

同一天，美國總統拜登則說，美國正在與盟國合作，試圖解決緬甸政變的後續問題。拜登說：「毫無疑問的，在民主進程中，政府永遠不應該試圖推翻人民的意志，或者抹殺公正選舉的結果。」

他呼籲緬甸軍方放棄透過政變所奪來的權力，並釋放被拘留的倡導者丶活動家和官員，取消對網路與電信網絡的管制，以及不要使用暴力。他說：「正如我在本周早些時候所說，我們將與盟國合作，支持緬甸恢復民主和法治，並對責任人施加後果。」

兩名美國參議員4日也表示，他們將在提出一項決議案，呼籲緬甸軍方終止政變，否則他們將面臨嚴重後果，其中包含受到制裁。

美國的國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 4日在新聞發布會上表示，拜登政府正在研究對緬甸軍方中的個人和軍方控制的實體進行針對性的制裁。但目前還不清楚此舉的效果如何。發動政變的軍方領導人幾乎沒有什麼海外利益可以受到金融制裁的影響。

國際貨幣基金組織在政變發生前幾天，將3.5億美元的資金轉至緬甸，希望以此幫助緬甸對抗新冠疫情。該組織表示，緬甸政府確實有效運用這些資金對抗疫情，而這些決策也將符合緬甸政府的利益，所以也符合緬甸人民的利益。

最新情勢發展

緬甸政治犯援助協會 (AAPP) 4日說，自從軍方發動政變以來，已有超過140人被拘留，其中包括倡議者丶立法委員和民選政府中的官員。

4日至少有四人被捕，包括3名參加街頭示威的人和1名正在街頭敲打鍋子的少年，這些活動都已成為夜間反政變示威活動的一部分。

79歲的Win Htein是翁山蘇姬的長期支持者。他5日告訴路透社，自己已經被捕，並遭警察以一輛車從仰光帶到首都內比都。

在這個有著鎮壓示威游行血腥歷史的國家，政變後並未出現大規模的街頭示威活動。然而，緬甸的醫生正在幫助領導一場公民抗命運動。此外，部分政府雇員丶學生與青年團體也加入了示威行動。

但醫生們幫助領導了一場公民抗命運動，其他一些政府雇員丶學生和青年團體也加入了這場運動。一名過去曾參與反對軍政府統治運動的退伍軍人告訴路透社：「燈光在黑暗中閃耀。我們需要表明有多少人反對這場不公平的政變。」

面對反對政變的聲浪，緬甸軍政府4日在國內封鎖了臉書，試圖關閉反對派的重要溝通渠道。由於人們試圖繞過政府禁令的限制，所以緬甸國內的VPN需求激增了4000%以上。

緬甸的通信和信息部表示，緬甸政府會把臉書封鎖至2月7日，因為用戶在該平台上「傳播假新聞和錯誤信息，造成誤解」。

敏昂萊在發動政變後，迅速透過多種行動鞏固他對緬甸國內政治的掌控。他3日晚間告訴一個商業團體，在一年的緊急狀態結束後，他可能會繼續執政6個月，以便緬甸舉行公平選舉。

但為了繼續反對緬甸軍方的領導人，十多名來自執政黨的立法議員4日召開了一次象征性的議會會議。

翁山蘇姬是前英國殖民地獨立英雄昂山的女兒，也是緬甸民主運動的長期領導人。在1989年至2010年期間，她被緬甸軍方軟禁了約15年。她於1991年獲得諾貝爾和平獎。

盡管她的國際聲譽因羅興亞難民的困境而受到損害，但她在緬甸國內仍然深受歡迎。根據緬甸選舉委員會的數據，翁山蘇姬所屬的政黨在去年11月的選舉中，贏得了約80%的議會席位，擊敗了一個親軍方的政黨。

但緬甸武裝部隊總司令敏昂萊 (Min Aung Hlaing) 為掌權發動政變。緬甸民主轉型受到破壞。敏昂萊聲稱去年11月緬甸舉行的選舉存在舞弊現象，但緬甸選舉委員會曾表示，該場選舉結果是公正的。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、美聯社)

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