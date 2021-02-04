緬甸政變：昂山素季遭警方起訴

（德國之聲中文網）緬甸軍事政變發生第三日，該國警方對遭到軍方扣押的昂山素季提出了第一項正式指控，軍政府也因此有合法理由繼續拘留昂山素季至本月中旬。

緬甸軍方周一宣布接管政權一年，並指責昂山素季所領導的政府未對近期的選舉舞弊指控展開調查。在該次大選中，昂山素季所屬政黨全國民主聯盟（NLD）大獲全勝，軍方所支持的政黨則表現黯淡。

全國民主聯盟發言人證實了昂山素季遭起訴的消息。若罪名成立，昂山素季可能面臨最高3年監禁。獨立政治分析家賈根（Larry Jagan）表示：“很明顯地，軍方正尋求法律手段針對昂山素季等全國民主聯盟領袖，以合法化其行為。事實上這就是奪權。”

路透社消息稱，警方在昂山素季位於緬甸首都內比都的住處搜出多部無線電對講機，目前正在調查這些設備是否為非法進口。路透社周三取得的一份警方文件顯示，警方已針對現年75歲的昂山素季提出至2月15日的拘留申請，以便繼續進行調查。警方文件中指控昂山素季非法進口且未經許可使用通信器材，涉嫌違反通信設備進口規定。同樣遭到軍方扣押的緬甸總統溫敏則將被以違反災害管理法起訴。

中國官方媒體央視新聞周三也報道，緬甸軍方在內比都澤布迪瑞法院起訴總統溫敏和國務資政昂山素季，並通過視頻開庭審理。央視新聞指出，兩人將分別被依據《緬甸災害管理法》第25條和《緬甸進出口法》第8條起訴。

人權活動人士稱緬甸警方的指控毫無根據。馬來西亞國會議員、東盟議會人權委員會主席查爾斯·聖地亞哥（Charles Santiago ）表示：“這些指控極為可笑。這是緬甸軍政府試圖將非法奪取政權合法化所采取的荒謬的一步。”

G7國家同聲譴責

緬甸軍方以選舉舞弊為理由發動政變並宣布進行相關調查。加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及美國組成的七國集團外交部長和歐盟外交事務專員一致對緬甸軍方發動政變表示譴責。“我們敦促緬甸軍方立即終止緊急狀態，恢復民選政府的權力並尊重法治。”聲明還指出，緬甸11月舉行的聯邦議會選舉結果必須獲得尊重，並盡快組成議會。

國際貨幣基金組織（IMF）上周剛向緬甸發放無附帶條件的3.5億美元抗疫援助款。該組織發言人在給路透社的書面回復中表示：“經過仔細觀察，我們對於近期的局勢發展對經濟和人民可能造成的影響感到擔憂。” 國際貨幣基金組織取回這筆援助款的可能性極低。

日本爆發抗議

上千名緬甸示威者周三聚集在位於東京的日本外交部外抗議，高呼“還昂山素季和緬甸自由”。抗議活動的發言人將一封聲明書交給日本外交部，內容呼籲日本政府以“政治、外交和經濟實力”幫助緬甸文職政府恢復執政。

緬甸軍方周一宣布全國進入緊急狀態一年。仰光機場隨即被關閉。本周二，軍方組建了新內閣，成員主要由軍方將領、前高階軍官以及軍方所支持政黨的黨員組成。

美國和歐盟威脅對緬甸實施制裁。聯合國安理會暫時未能就緬甸問題達成統一立場。

張筠青/李魚（路透社、德新社、法新社、美聯社）

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