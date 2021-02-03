緬甸宵禁抗議消停 醫界醞釀串連罷工

在政變過後，雖然緬甸的街上已無抗議人潮，但民眾紛紛將社群媒體的大頭貼換成翁山蘇姬的圖象，以及所屬政黨全民盟的紅色表達對緬甸國防軍政變的抗議。緬甸的醫界也醞釀串連罷工，此次政治動盪也讓緬甸的經濟受損，聯合國打算制裁與緬甸國防軍相關的企業，緬甸的內亂令人憂心。

醫界醞釀罷工

根據《CNN》報導，雖然緬甸政變後有民眾上街砸搶商店，軍隊隨即頒布宵禁、晚上8點以後不能出門，街上人潮幾乎散去，只有幾場零星的遊行，是由支持軍方政變的民眾所舉辦。不過翁山蘇姬在緬甸的高支持度，以致軍方還是很緊張，目前緬甸醫界已經打算從3日開始罷工、抗議政變。

《日經新聞》提到，除了翁山蘇姬與全民盟高階官員遭到軍政府拘留以外，也有影片拍到異議分子在清晨遭到軍方闖入家裡逮捕，不過許多民眾都將臉書的大頭貼改成翁山蘇姬，或是所屬政黨全國民主聯盟(全民盟)的紅色圖案，仰光有位記者就擔心，是否會在深夜遭到軍方逮捕。

該名記者匿名受訪表示，民眾現在都知道軍方的能耐，國際不能低估軍方在緬甸的影響力，過去5年（2015年大選）以來建立的自由已經消逝無蹤。緬甸長期受到尼溫軍政府的獨裁統治，經濟陷入極度貧窮，也讓民眾於1988年爆發大規模抗議示威，迫使尼溫下台。

政變歷史惡性輪迴

但尼溫下台後，緬甸仍維持軍政府的高壓獨裁至2011年開放大選才逐漸啟動民主化進程，在獨裁統治期間，許多民主派領袖遭到拘捕或是流放，該名記者直言，這次政變跟過去30幾年的政變一樣，「歷史不斷的重複。」緬甸軍方白天也在路上多處設立檢查哨，避免大規模抗議出現。

由於緬甸近年來積極吸引日本、中國等地廠商投資，這次政變也讓當地的日商鈴木宣布，暫停2家緬甸工廠的生產，以確保當地員工的安全，而且也表示要等到緬甸政局穩定後才能恢復生產，但目前並未有明確時間表。當地股市目前已恢復交易，原本遭到軍方斷訊的網路通訊也已恢復。

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