民主化下軍方自危 緬甸政變人民打搶

「緬甸民眾對於投票的期待，以及逐漸在民主化的浪潮中失勢，是成了軍方政變的原因！」針對緬甸軍方政變將翁山蘇姬囚禁，學者分析，從2011年緬甸推行民主化以來，軍方漸漸感到權利受威脅，加上緬甸去年大選，即使在疫情蔓延下，民眾仍踴躍投票、翁山的政黨獲得壓倒性席次，也讓軍方決定要發動政變，許多民眾也上街打砸搶商店。

政變早有跡可循

根據《半島電視台》報導，緬甸1日發生軍方政變、將掌握緬甸政權的翁山蘇姬推翻。其實在先前就已經有跡可循，緬甸軍方於1月27日由領導人敏昂來出面表示，他無法接受翁山政府所犯的錯誤，軍方現在處於需要提升警戒的狀態，但這番充滿暗示性的言論隨即遭到國際批評。

軍方雖然後來稱當地媒體誤解敏昂來的話，但1日的政變證實緬甸軍方不願接受2020年大選結果。翁山蘇姬的政黨全民盟持續獲得民眾壓倒性的支持，軍方支持的政黨「聯邦鞏固與發展黨（聯發黨）」在國會難獲得席次，民眾即使在疫情困擾下仍踴躍投票，都讓軍方有了危機感。

軍方倍感威脅

緬甸在2011年也是由敏昂來放權，讓緬甸政府展開民主化的路程，經過修憲以後軍方在緬甸國會兩院都獲得4分之1的保障席次，許多關鍵法案如果無法獲得軍方同意也無法通過。65歲的敏昂來因為法律關係從軍隊退休，但他希望能透過聯發黨當選總統延續權力，但聯發黨去年11月的慘敗讓他想發動政變。

雪梨南威爾斯大學法學院教授克勞奇分析，在新議會剛上任的第1天就發動政變，緬甸軍方也想要藉此展現自己在緬甸仍有至高無上的地位。敏昂來原本就要在2016年退休，但他仍持續掌握軍隊，並毫不掩飾自己想當緬甸總統的想法，並希望透過社群媒體洗白成為公眾人物，而非軍方領導人。

民眾抗爭可能性低

諾丁漢大學位於馬來西亞的亞洲研究中心的助理研究員威爾許指出，加上全民盟在大選中壓倒性的勝利，讓軍方在體制、領導人生存上都出現重大威脅，軍方雖有關鍵法案的否決權，但會隨著其它小法案通過而弱化影響力，也讓軍方決心要動手剷除翁山蘇姬。而翁山在被捕時發表聲明要緬甸民眾全面抗爭，威爾許分析，緬甸對民主渴望甚深的年輕選民最有可能出面反抗軍政府。

但是1988年抗議的代價太過慘烈，因此緬甸多數民眾雖然對軍政府反感，不過可能不會輕易上街抗爭。《敏迪選讀》也分享緬甸朋友傳來的消息稱，當地手機訊號被切斷，但Wifi還能使用，而緬甸多數民眾都使用臉書，許多人紛紛將大頭照換成翁山蘇姬的頭像表達抗議。另外，也有民眾開始上街抗議，打砸商店。

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