緬甸軍方政變 投資前景蒙塵

緬甸軍方1日突然發動政變，拘押實質領導人翁山蘇姬與其他官員，宣布進入為期一年的緊急狀態，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權。專家指出，這起政變可能使緬甸這個邊境市場的投資光芒迅速黯淡。

敏昂萊的辦公室發表聲明表示，他的行動是為了因應選民指控去年的大選舞弊，並承諾將在緊急狀態結束後，舉行「自由而公正的普選」，前副總統、退役將領明穗（Myint Swe）未來一年將擔任代理總統。75歲的翁山蘇姬、總統溫敏等領袖1日清晨被捕。

這起事件影響的不只政治，還有企業。緬甸銀行協會1日表示，由於網路連線不佳，各銀行同意暫時關閉所有金融服務，預定2日恢復正常上班。兆豐銀行已緊急通知當地員工返家避免外出，台籍幹部則留駐辦公室待命；台銀、合庫、華銀、一銀和彰銀是在當地設立辦事處，已囑咐在當地的員工留意自身安全。

目前在緬甸設有分行的銀行包括玉山銀行、兆豐銀行與國泰世華銀行三家，國泰世華銀表示，當地員工20位，將再視當地情況採取因應措施。另外，台灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀、新光銀行、元大銀行、台新銀行與中國信託銀行，均在仰光設立辦事處。

在緬甸有設廠的國內雨衣大廠達新、窗簾大廠億豐都表示暫不受影響。科技廠部分，正崴、亞光及帆宣表示，政治局勢改變未影響生產，主要仍觀察疫情變數。

由於日本、挪威、印度及中國大陸也都看好這個國家低度開發的商機而搶進，涵蓋稀土礦商、石油與天然氣、電信及餐飲等產業。

挪威Telenor已在爭搶緬甸行動網路合約，日本的鈴木汽車、小松製作所及麒麟控股都有在當地設廠，荷蘭皇家殼牌、道達爾、澳洲Woodside等都有在當地開發油／氣，而緬甸是中國大陸稀土金屬的最大供應國。

（國際中心、記者陳芝瑄、楊筱筠、陳美君、曾仁凱、劉芳妙）