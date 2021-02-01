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新北禁搭浮具釣魚遭交部指法源有誤 侯友宜引憲法回擊

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席第87至90家公共托育中心暨新北市政府稅捐處員工子女托嬰中心聯合開幕式。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席第87至90家公共托育中心暨新北市政府稅捐處員工子女托嬰中心聯合開幕式。記者吳亮賢／攝影

搭乘浮具出海釣魚目前無法可管，恐發生意外且干擾漁民作業，新北市政府引用「發展觀光條例」及「水域遊憩活動管理辦法」開出禁釣第一槍，公告禁止搭乘浮具出海釣魚，卻遭交通部指引用法源有誤。新北市長侯友宜今則回擊，「憲法第十五條保障人民生命財產，是政府責無旁貸的責任。」

侯友宜指出，新北市沿海這幾年因釣客落海或乘坐不安全浮具出海釣魚，死亡人數達29人，特別以水域遊憩管理辦法確保民眾、釣客的安全。釣客乘坐保麗龍、泡棉等浮具釣魚不但不安全，也影響漁民作業，屢屢發生事故，更造成國安偷渡漏洞，「為了彌補中央在這方面不足，新北市勇於承擔責任，守護我們民眾的安全。」

對於中央認為應調整公告，侯友宜表示，「我們這幾年除了不幸往生29個釣客以外，也搶救了無數的釣客，這些所付出的代價，希望中央應該統一做立法規範。」

侯友宜 漁民

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