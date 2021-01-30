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林園聯成化工火警 高市下令停工並重罰500萬

中央社 / 高雄30日電
高雄林園工業區聯成化工昨夜發生大火，所幸無造成傷亡。記者徐白櫻／翻攝
高雄林園工業區聯成化工昨夜發生大火，所幸無造成傷亡。記者徐白櫻／翻攝

高雄林園工業區聯成化工昨夜發生大火，所幸無造成傷亡。高雄市政府勞工局今天下令聯成化工停工，並重罰新台幣500萬元，廠商需確認改善後才能復工。

聯成化工昨夜發生大火，獲報後趕赴現場的高雄市長陳其邁指出，工業區工安、消防或環保規範，廠商好還要更好，對違反部分將從重處罰，因為市府和民眾都無法接受工安事件一再出現。他也要求，針對整個林園工業區進行大規模全面總體檢。

高市府表示，經調查，起火原因為廠商製程操作違反相關法令，因此市府依工廠管理輔導法及勞動檢查法規定，下令全面停工，下午也將與經濟部組成聯合稽查小組，廠商需要確認改善後才能復工。

高市府強調，聯成化工大火不僅影響工安，也造成空污問題，市府已依空污法重罰500萬元，接著將與經濟部組聯合稽查小組，針對林園工業區工安總體檢，若未符合工安規範或製程不符法令，該停工就停工，以工安及周遭居民安全為優先考量。

經濟部次長曾文生下午率工業局官員至林園工業區視察，並召開聯合稽查小組第一次會議，高雄市政府由楊明州秘書長率隊，銜勞工局、消防局、經發局、環保局長出席與會。

工安 大火

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