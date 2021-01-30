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陳其邁：2/1起大規模稽查石化廠 違規就停工

中央社 / 高雄30日電

高雄市長陳其邁表示，今天就和經濟部等開林園工業區等問題首次會議，2月1日起大規模聯合稽查石化廠，不符規定就停工。

聯成化學科技股份有限公司昨天大火延燒數小時到今天上午才完全撲滅，高雄市政府依空氣污染防制法裁處新台幣500萬元。

陳其邁上午出席加洲果菜運銷合作社大型冷鏈物流廠啟用時表示，將和經濟部次長、經濟部工業局及行政院環境保護署等開首次會議，確保符合工安和整個製程相關法令規定，假如不符規定、有工安疑慮就依法要求停工，確保安全後才准復工。

他說，聯合稽查要確保整個工業區工業管線安全，市府要嚴格執法並要求廠商務必做到符合工安、環保與勞工安全等規定。

聯成火災是林園工業區今年以來第4起工安事件，媒體質疑聯合稽查是否慢了？陳其邁表示，之前工安事件都裁罰、停工處分，從重裁處就是希望工業區工安、勞安等都要做到好還要更好；2月1日起和中央部會大規模聯合稽查，否則每家業者問題不同，民眾也無法接受意外接連發生。

工安 陳其邁

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