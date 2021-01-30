陳其邁：2/1起大規模稽查石化廠 違規就停工
高雄市長陳其邁表示，今天就和經濟部等開林園工業區等問題首次會議，2月1日起大規模聯合稽查石化廠，不符規定就停工。
聯成化學科技股份有限公司昨天大火延燒數小時到今天上午才完全撲滅，高雄市政府依空氣污染防制法裁處新台幣500萬元。
陳其邁上午出席加洲果菜運銷合作社大型冷鏈物流廠啟用時表示，將和經濟部次長、經濟部工業局及行政院環境保護署等開首次會議，確保符合工安和整個製程相關法令規定，假如不符規定、有工安疑慮就依法要求停工，確保安全後才准復工。
他說，聯合稽查要確保整個工業區工業管線安全，市府要嚴格執法並要求廠商務必做到符合工安、環保與勞工安全等規定。
聯成火災是林園工業區今年以來第4起工安事件，媒體質疑聯合稽查是否慢了？陳其邁表示，之前工安事件都裁罰、停工處分，從重裁處就是希望工業區工安、勞安等都要做到好還要更好；2月1日起和中央部會大規模聯合稽查，否則每家業者問題不同，民眾也無法接受意外接連發生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言