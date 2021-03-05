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昭和櫻富士櫻接力爆開！ 嘉義「阿里山公路」賞櫻盛況 遊客驚艷連連

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

阿里山下的八掌溪、朴子溪、牛稠溪，才刮起黃金風鈴花的黃色旋風，同時阿里山公路沿線，則瀰漫著昭和櫻所渲染的紅色粉霧。繼第一波河津櫻、緋寒櫻、八重櫻妝點公路的盛況，現在則由昭和櫻接力，分別在公路許多段點傾力綻放，讓上山的遊客驚艷連連。今年的天氣讓櫻花大開，阿里山公路的春天太莎庫拉了！

53.2K天立蘭園

天立蘭園(茶園)在53.2K兩側皆種了昭和櫻，雖然數量不太多，但盛開的櫻花還是令人駐足。此處無停車場，只能路邊停車。

54.4K觀景台

54.4K公路右側觀景台旁及對面山坡茶園中，櫻花開五至七成，花期可以到3月中旬。此處無停車場，只能路邊停車。

59K大石壁

大石壁原本易崩塌造成道路中斷，公路局整治後在大石壁前種植緋寒櫻（山櫻）及昭和櫻，緋寒櫻花期已過，昭和櫻目前正盛開，整座石壁前呈現帶狀嫣紅。此處無停車場，只能路邊停車。

61.2K石棹加油站對面公園

石棹加油站對面公園被昭和櫻環繞，目前盛開中。公園前有停車場，或在路邊停車。

61.9K新天山茶園

櫻花恒秀雅，一棵就驚艷。此處雖然只有一棵昭和櫻，但樹形大又開好開滿，配合兩側的茶園景致，十分引人入勝。

頂石棹長青居民宿

長青居民宿先前有一棵河津櫻滿開令人讚賞，現在則是民宿四周的昭和櫻滿開，使民宿被紅霧包圍，十分美麗。此處花季期間單向路邊停車。

頂石棹櫻之道

步道不在長，有櫻花則聞名。櫻之道只有200公尺長，卻因步道兩側種植昭和櫻，櫻景最美而吸引許多遊客專程前來。此時昭和櫻滿開，有小停車場，花季期間路邊可單向停車。

頂石棹竺園民宿

過櫻之道續行可至竺園民宿，民宿前茶園間植昭和櫻，形成櫻花茶樹相襯相映和美景。竺園的櫻花此時也滿開了。有小停車場，可單向路邊停車。

公田產道彌陀禪寺

彌陀禪寺半個月前才因八重櫻盛開而吸引賞花遊客，現在昭和櫻接著盛開，數量雖然不如八重櫻，卻仍有可觀。寺區內有停車場，花季才開放參觀，但在下午5時關閉山門，需注意時間。

除了以上的櫻花，布魯好友獵人大大也分享了阿里山公路石桌之上的頂湖、福山，昭和櫻也盛開了，阿里山公路真是越往上越精采美麗。

布魯便利貼：

阿里山公路賞花注意事項：

花期：八重櫻、緋寒櫻、紅粉佳人花期已過，目前沿線盛開昭和櫻，盛開期至本週末(3/7)或三月上旬。隙頂富士櫻目前開約五成，花期可至三月中旬。

收費：全部賞櫻據點皆免費參觀。

交通工具：建議自行開車，才可以欣賞多個據點。但假日賞櫻據點皆塞車，建議提早出門。搭公車者，建議可直接搭台灣好行或嘉義縣公車，至石桌"阿里山醫療站"下車，步行往上產道，陸續可達長青居民宿、櫻之道、竺園民宿，路口至最遠的竺園民宿1.7K，步行約25分。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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