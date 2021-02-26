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超熱門粉紅櫻景點！ 竹東「山上人家森林農場」櫻花祭將爆發 五峰鄉景點營業&管制時間

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

udn走跳旅遊／踢小米

新竹竹東五峰鄉的山上人家櫻花祭開始了！（2021年2月20日起至2021年3月10日止。）

每年新春過後到228連假山上人家是超熱門的賞櫻花景點之一，今天2/19小米趁著櫻花祭管制前跟一群好友殺上來賞櫻及為大家報導花況，當然趁入場費200元可以抵低消看衝再說。

閱讀好方便

山上人家森林農場公告-櫻花季（祭）-取自他們的粉絲團。

1、自2021年2月20日起至2021年3月10日止。

2、門票200元/人，不可折抵園區內的消費。改採抽獎活動方式回饋入園遊客。

3、為了維持交通順暢，櫻花季期間不接受中巴以上大客車入園，為預防交通堵塞。

4、午餐全面採現場劃位，不接受預訂用餐，減少現場遊客等候時間。

5、調整期間本園區不提供外帶服務，亦不提供外帶容器。

6、本園區禁用外食，如不想久候等待用餐，建議山下用完餐再上山。

7、活動規則如有變更會在官網及臉書公告，恕不另行通知，造成不便敬請見諒。

山上人家保留修改及解釋之權利

個人建議平日上山最舒適了，像我們今天早上7點多從新竹出發，08:30左右到達人還不多，因為車子少上山時也比較沒有遇到會車。大概是10:00以後人潮就變多了，最後我們是11:00左右下山時就比較遇到會車。

整體上來說櫻花大概開5~6成，228前後應該是高潮的時候！喜歡賞櫻的朋友要把握時間唷！

今天一群好友有熊寶哥一家、ALICE、小結巴及阿璋，我們很熱血一大早從新竹出發，中途還買阿胖豆漿當早餐。

08:30到達農場人不多很好拍呢！

園區內以河津櫻為主，粉紅的櫻花是台灣人的喜愛　整體開5~6成了，現在去拍也不錯看，想要全面大爆發大概是228前後囉～

早上早早去沒人時可以拍美美的櫻花大道，開心～

從第一停車場往上走，就會經過一連串的櫻花大道唷！

最後走到最高的停車場，這一排大大的櫻花樹還沒開，感覺要228後這一排才會爆炸開了！

當然最高的停車場一定要上去的，因為才能拍到從上往下看的櫻花森林。

這裡也是絕美IG網美拍照區，大家別忘記了！

最後我們再休閒的喝過飲料再下山吃午餐囉~ 特別一提入園門票200元可以抵低消。(2021年2月20日起至2021年3月10日不能抵低消)

餐廳分為吃午餐及咖啡區，吃午餐的餐廳是11:00 用餐，櫻花祭期間不能訂位，只能現場候位。

如果想簡單一點，可以在園區的森林咖啡喝飲料及小吃再回家囉！

山上人家森林農場

地址：新竹縣五峰鄉23鄰468之5號

電話：03 585 1376

營業時間：08:30~17:00

粉絲團：山上人家森林農場

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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