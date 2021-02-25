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綿延2公里！ 漫步竹東「頭前溪河濱公園」櫻花大道浪漫賞櫻，還能帶毛孩散步

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

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新竹今年真的是很多地方都可以發現櫻花的蹤影，而且都是大爆發炸開，讓追櫻花的朋友們樂在其中。這次小米衝到竹東的頭前溪河濱公園作花況報導，他們的櫻花大道也炸開！大家也可以衝了～

新竹縣竹東鎮公所6年前種下2千多棵櫻花，現在已經陸續開花！延伸2公里多櫻花大道非常美麗，上面有快速道路的遮陽功能下，走著走著風徐徐的吹來讓人身心舒適，大家快來追點吧！

竹東的頭前溪河濱公園可以從北興路三段轉進去仁愛路，走到底右轉就可以看到河濱公園的入口在左側。

河濱公園的入口，兩邊有一些白線位置停車，請大家注意安全及不要擋到附近的工廠唷。另外可以開進去裡面有大型的停車場，不過只有一條小路進去，在會車時要注意安全。

停好車再往前走就是河濱公園的入口了，平日的下午有許多的民眾來到這裡運動舒展筋骨呢！

在入口處的寺廟有一棵櫻花樹爆炸開，是必拍景點！

公園的入口有一個專為狗狗設計的運動公園，大家來賞櫻時不妨帶毛小孩一起來運動運動，他們應該很開心。

再經過一個拱門後就是櫻花大道的開始了！

熊寶哥的可愛女兒又醬今天樂瘋了，一開始先來敲三下鐘聲！

2千多棵的櫻花品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻等，大概2公里多的步道充滿紅紅的櫻花實在超美，大家趁本週天氣好假日先衝一波賞櫻。

接下來就是小米拍的櫻花照給大家先欣賞，今年開花況比去年好多了，全部開完整條櫻花大道真的很壯觀，喜歡看櫻花的朋友真的很可惜呢！

步道全長是５公里，不過大概是2公里多有櫻花樹，天啊！來回走4公里就被4顆章魚燒打敗。

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

｜櫻花專題｜

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