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新竹頭前溪「河津櫻花大道」爆發綻放！ 順遊親子自行車道騎車賞櫻

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

udn走跳旅遊／踢小米

今年新竹市櫻花公園大家看完了嗎？在頭前溪自行車道也有一段大概200公尺河津櫻花步道已經爆炸開了，小米特地跑來看一下花況，今年比去年有多了不少櫻花樹耶，有拍一些來分享給大家～

(02/16更新)

從新竹中華路往竹北方向走，在經過加油站時左轉往宏城駕訓班，順著去駕訓班就可以了。

停車場很多停車位，不用擔心找不到位置停囉～

停好車就可以走這個自行車道去看櫻花囉! 提醒開車及騎車的朋友不要開進去，這是自行車及行人走道。

從停車場看過去就是頭前溪前的豆腐岩惹，不過今天不是要去豆腐岩。

經過宏城後就會看到這一排約100多公尺的河津櫻花樹，已經爆炸開了，大家快跑吧！

首先小米要向以下各位大哥致敬！這裡的櫻花樹的種植.維護及更新全靠他們我們才有這麼美的櫻花可以看，大家一起謝謝他們唷～

來這裡散散步吹吹風看看櫻花也不錯啦！用相機及手機拍了一些給大家參考看看囉。

小米幫小結巴還拍美美的櫻花照呢～

一進去有一個小平台，下去小朋友專用的模擬考駕照。這也是很好拍的景點唷！

最近這裡新建的模擬考駕照小朋友車道，受到不少家長們的歡迎，帶著小朋友一起看櫻花順便騎車趣。

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

｜櫻花專題｜

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