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不怕人擠人！嘉義梅山獨家「賞櫻秘境」茂密爆開　藏身縣道149甲的靜謐景緻

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

全民瘋賞花！在春季這段時間裡，人潮湧向全台各地的賞花景點，也造成了許多知名景點人比花多的情況，其中觀賞櫻花的景點最是門庭若市，想擠進去可不是件容易的事情。而今天則要推薦大家一個「靜謐」賞櫻景點，各大媒體不曾報導，也沒有部落客專文介紹的「嘉義梅山櫻花秘境」。

圖片來源：FB潘芝羽
圖片來源：FB潘芝羽

想到達這個賞櫻景點，首先要用google導航嘉義梅山「油車寮露營區」，沿著縣道169往149甲線的方向開，看到「太和餐廳渡假民宿」後會先後遇到兩個岔路，一律走右邊那條，到了149甲科子林林道過了阿里山溪後，就會在右手邊望見一排櫻花，導航座標也可以直接設為「23°31'51.5"N 120°42'42.6"E」。

圖片來源：FB潘芝羽
圖片來源：FB潘芝羽

這裡的櫻花樹齡超過25年以上，約莫2、30顆，都是屬於相當繁茂的大型櫻花樹，整片望去美不勝收。喜愛拍照的朋友，相機手機記憶體可要記得空出來，拍起來的景色絕對讓人難以忘懷。

圖片來源：FB潘芝羽
圖片來源：FB潘芝羽

圖片來源：FB潘芝羽
圖片來源：FB潘芝羽

梅山四周還有不少不錯的景點，可以先去逛逛。例如附近的「許家茶園民宿」就是一個適合品茶、吃甜點的好地方，天氣好的時候還能在竹林裡享受泡茶的樂趣，是極為浪漫的出遊好去處。另外，太平老街也是梅山鄉著名的景點，「太平雲糕」與「燈籠餅」都是不容錯過的美食，趁著228連續假期好好出門踏青旅遊、賞櫻花吧！

149甲路旁，圖片來源：攝影師徐世超
149甲路旁，圖片來源：攝影師徐世超

149甲路旁，圖片來源：攝影師徐世超
149甲路旁，圖片來源：攝影師徐世超

嘉義縣道149甲櫻花秘境(賞花記得把車子停妥再去拍照，以免影響其他用路人喔！)

導航地址：縣道149甲線座標「23°31'51.5"N 120°42'42.6"E」


延伸閱讀>>搶當阿里山最美茶花！遼闊茶園陪襯拍出人人羨煞的美照

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