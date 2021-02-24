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嘉義「半天岩紫雲寺」百棵櫻花免費拍、鶯山民宿櫻花台滿開！2座櫻園鄰近市區好親民

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

也許是今年早春天氣太好，或是今年國旅人氣旺盛，布魯忽然覺得今年賞櫻的景點變多，花況也比往年更好，櫻花盛開了，遊客的臉龐也映紅了。尤其是嘉義，原本賞櫻要上阿里山或開上阿里山公路，今年只需由嘉義市區開車二、三十分就有滿開的八重櫻可以欣賞，今年走春似乎說什麼也得去賞櫻！

半天岩紫雲寺前櫻園

嘉義縣番路鄉古剎半天岩紫雲寺，平時就已經香炅鼎盛，今年多了一處私人櫻園可遊賞，更加遊人如織了。櫻園位於半天岩第三停車場對面，由馬路邊走入50公尺就可抵達。園區內種稙了一百多棵八重櫻，分成上下兩層，高低落差造成層次感，更與後方的三寶山相互映襯。2/20布魯前往參觀時已盛開，而且櫻園主人很佛心，免費開放參觀，不去賞花就太枉費主人用心了。

櫻園內可遠望三寶山（烏心石山、鳩州嶺、尖棟山）。

櫻園分上下二層，由上往下或由下向上拍都好看。

櫻園內種植的全部都是八重櫻，因為光線而會有不同的顏色效果。

天氣好加上櫻花盛開，嘉義人都跑來賞櫻了。

半天岩後方石頭公園也有數棵八重櫻盛開。

獨角仙農場後鶯山民宿

嘉義縣中埔鄉獨角仙農場後方的丘陵山區，今年也熱門了起來，原來是鶯山民宿的八重櫻盛開，使得民宿的詢問度一下子竄高。園區其實不大，約種植數十棵八重櫻，其中以櫻花台及涼亭的景觀最美。民宿老闆訂了門票100元的收費，仍然在過年期間吸引大批人潮。(2/16)

櫻花季入園費100元，需主動至餐廳購買，門票可抵餐費(1人400元)或換一塊手工。

櫻花台的櫻況最佳，網美都在此留下倩影。

園區內另種了一些昭和櫻，約在三月初接力登場，但少數昭和櫻已經迫不及待開花，與八重櫻同框競美。

布魯便利貼：

半天岩紫雲寺櫻園資訊：番路鄉159甲縣道至半天岩紫雲寺，由第三停車場對面進入櫻園。免收門票。櫻園內無洗手間，若有需求可先在紫雲寺解決。

鶯山民宿資訊：中埔鄉嘉135鄉道行至獨角仙農場，再循指標續行2.2K小產道至鶯山民宿。產道路幅小，坡度陡，但一般小車可達。花季期間需門票100元。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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