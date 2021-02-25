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春天繽紛櫻之道！ 嘉義「彌陀禪寺」嫣紅一片 山櫻.白櫻.香水櫻連綿至阿里山公路

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

上帝這回為我們關了一扇大門，卻也為我們開了好幾扇小窗。當計畫趕不上變化時，也就只好把變化當計畫了。

布魯和好友同事們，本來計畫年初六造訪嘉義阿里山鄉太和村的寒溪呢人文叡地，為了那一坡潔白的福爾摩沙櫻。誰知11時開車到149甲公路寒溪呢路口時，園方的工作人員告訴我們因為園區車位已滿，不再接受車輛上山。直到下午2時布魯不死心的再到路口詢問一次，得到的仍是相同的答案。開了2小時的車卻不得其門而入，實在感到遺憾惋惜。

遺憾歸遺憾，也只好改變計畫，續行149甲、169縣道經奮起湖、石棹，接台18阿里山公路，布魯發現空下來的時間和行程，等著我們的卻是緋寒櫻（山櫻）、春寒櫻（香水櫻）、福爾摩沙櫻（台灣白櫻）與八重櫻（重瓣緋寒櫻）櫻櫻相連的繽紛櫻之道。

來吉百合廣場

位於149甲轉入嘉155鄉道1K處，雖然只有幾棵緋寒櫻，但與鄒族涼亭、拱橋相襯，也值得駐足。

中午布魯與好友們就在來吉HANA部落廚房，享用南非與原住民混搭風格的美味午餐，廚房旁也有幾棵盛開的緋寒櫻。

149甲51.9K

路過149甲51.K時，眼睛忽然為之一亮，幾棵春寒櫻為了等待願意欣賞她們的人而盛開。

太和橋頭

149甲52.4K處有一排十幾棵的春寒櫻，令人驚艷，原來是一旁高麗菜農戶種的，細心照料之下，每年二月中都會盛開。

整排春寒櫻樹中，加入了一棵不知品種的櫻花，雖已長葉了，花容仍引人注意。

許家堡民宿

149甲54K與169縣道6K交會處的許家堡民宿，窗前種的3棵春寒櫻也盛開了，在白牆木屋陪襯下十分醒目。

長青居民宿

車過奮起湖後轉入頂石棹茶葉產區，產道上的長青居民宿以紫藤聞名，民宿前雖然只有一棵春寒櫻，但開好開滿之下，也讓布魯眼睛為之一亮。

迷糊步道

阿里山公路65.8K處的迷糊步道，是十分值得健行的綠色步道。但公路旁步道入口處的櫻花園，此時紅色的緋寒櫻與潔白的福爾摩沙櫻正交織著美麗的風景，這條步道此時只有迷人而不迷糊。

彌陀禪寺

由阿里山公路56.7K轉入公田產業道路2.3K，就看到彌陀禪寺前的山坡嫣紅一片，上百棵八重櫻此時齊力綻放，是布魯多次前來所見最美的一回。

布魯便利貼：

彌陀禪寺資訊：由阿里山公路56.7K轉入公田產業道路2.3K可達，寺區內有停車場，花季才開放參觀，但在下午5時關閉山門，需注意時間。

迷糊步道櫻花園資訊：阿里山公路65.8K處，步道口有停車場、洗手間。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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