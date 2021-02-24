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最美世外櫻境！ 雲林「青山坪咖啡農場」免費賞櫻景點 櫻花夾道大綻放

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

今年春天的櫻花大鳴大放，各地櫻花陸續盛開，讓今年的春節好SAKURA，於是布魯和好友同事們也來到青山坪咖啡農場走春賞花。

青山坪咖啡農場位於雲林古坑鄉草嶺村，原本是一個種植及生產咖啡豆的農場，今年忽然間變成賞櫻勝地，原因是由149甲縣道轉入農場的1.7K產道，沿途及農場中種植八重櫻（重瓣緋寒櫻）、紅粉佳人（椿寒櫻或香水櫻）、福爾摩沙櫻（台灣白櫻），櫻櫻相映，一路走來賞心悅目，今人心花怒放。尤其農場完全開放不收費，主人真是超有佛心啊！

由草嶺隧道口轉入青山坪產道，就馬上有櫻花可欣賞。

深紅色的櫻花是八重櫻，目前(2/17)正盛開。

由草嶺隧道口到青山坪農場的產道沿途都種植不同種櫻花，一路走來驚艷連連。

櫻花季的前導者--緋寒櫻(山櫻)大部分已落花。

白色的福爾摩沙櫻也在盛開中。

青山坪農場以生產咖啡為主，老闆很佛心，不收門票還提供咖啡試喝，如果要捧場青山坪農場，不妨買一些咖啡豆帶回。

沿途產道及農場中另一種主力櫻種是粉紅色的春寒櫻。

農場旁的這一段春寒櫻隧道是此行最美的櫻境。

農場沒有太多規劃整理，但不經意還是可以發現櫻花之外的可愛小景色。

據農場FB表示，各種櫻花的花期約可接續至二二八假期，還想賞櫻的朋友可要把握機會喔！但到此地賞櫻要注意的是，149甲縣道轉入農場產道後，路幅不大，有些路段會車不易，停車空間也有限，假日最好提早到達，或將車輛停在149甲縣道草嶺隧道前方路旁再步行進入，避免塞在產道半路而掃興。

布魯便利貼

青山坪咖啡農場交通資訊：由草嶺續行149甲縣道，至草嶺隧道口即右轉往青山坪農場的產道，產道長1.7K，沿途即可找路幅較寛處停車賞櫻，或直接行車至青山坪農場停車場。農場及產道沿線可停車數量不大，最好提早到達或避開假日。

補給等資訊：青山坪農場無提供餐飲，只有產道前段一戶民家販售簡單止飢食物。產道沿途沒有洗手間，方便需至青山坪農場。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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